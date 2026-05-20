RS tem dois municípios entre os 20 melhores do país em índice de progresso social

Presidente Lucena, no Vale do Sinos, é a 13ª cidade da lista. Duda Fortes / Agencia RBS

Dois municípios do Rio Grande do Sul estão entre os 20 melhores do país segundo o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026. Presidente Lucena, no Vale do Sinos, ocupa o 13° lugar e Alto Alegre, no Noroeste, está na 16° posição.

O levantamento avalia a qualidade de vida nos 5.570 municípios brasileiros a partir de 57 indicadores sociais e ambientais. O índice considera três dimensões: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades.

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Presidente Lucena é o município do Rio Grande do Sul mais bem colocado no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026. A cidade tem 71,05 pontos, em uma escala de 0 a 100. Já Alto Alegre ficou em 16º lugar nacional, com 70,86 pontos.

Na sequência do ranking estadual aparecem Picada Café (23º), na Serra, com 70,59 pontos, Nova Boa Vista (25º), no Norte, com 70,42, e Vista Gaúcha (53º), no Noroeste, com 69,53.

Veja os 10 melhores municípios do RS no índice geral:

Presidente Lucena (13º) — 71,05

Alto Alegre (16º) — 70,86

Picada Café (23º) — 70,59

Nova Boa Vista (25º) — 70,42

Vista Gaúcha (53º) — 69,53

Tupandi (73º) — 69,24

Jacutinga (78º) — 69,18

Ivoti (112º) — 68,72

São José do Hortêncio (114º) — 68,68

Sarandi (115º) — 68,68

O desempenho desses municípios é explicado por notas equilibradas nas três dimensões do índice. Entre os 10 primeiros do RS, a média geral é de 69,69 pontos, acima da média estadual, de 63,39, e da média nacional, de 63,40.

O principal diferencial está em necessidades humanas básicas, que reúne indicadores de nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia e segurança pessoal. A média entre os 10 melhores municípios do Brasil nessa dimensão é de 84,70 pontos.

Em fundamentos do bem-estar, que mede acesso ao conhecimento básico, informação e comunicação, saúde e bem-estar e qualidade do meio ambiente, os 10 melhores do RS também têm desempenho acima da média estadual. A média do grupo é de 70,76 pontos.

A dimensão oportunidades é o ponto mais fraco do RS no índice geral, mas alguns municípios entre os melhores do Estado se destacam justamente nesse recorte. Alto Alegre tem 60,94 pontos e aparece em terceiro lugar no país nessa dimensão.

O índice é desenvolvido por meio de uma parceria entre o Imazon, Fundação Avina, iniciativa Amazônia 2030, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative, sendo baseado exclusivamente em dados públicos e atualizado anualmente. A ferramenta permite acompanhar tendências e apoiar o planejamento, a avaliação de políticas públicas e o direcionamento de investimentos sociais. Veja abaixo o estudo na íntegra

Como é a melhor cidade do RS

De colonização alemã e economia baseada na indústria calçadista e agropecuária, Presidente Lucena tem cerca de 3 mil habitantes e mais vagas de emprego do que mão de obra e baixa desigualdade, fatores que podem ter impactado na pontuação do município.

A história de Presidente Lucena remonta ao início do século XIX, quando, em 25 de julho de 1824, os primeiros imigrantes alemães da região do Hunsrück se estabeleceram na atual São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Os colonos precisaram desbravar a mata virgem da região para povoar o futuro município. O nome da cidade é em homenagem ao presidente da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul (futuro Estado do RS), em 1885, Henrique Pereira de Lucena.

Ainda que durante o período das guerras o ensino da língua alemã fosse proibido nas escolas, atualmente cerca de 80% da população fala Hunsrückisch, dialeto alemão falado na região de Hunsrück.

RS ocupa o 10° lugar no Brasil

No panorama estadual, o Rio Grande do Sul aparece em 10º lugar entre as unidades da federação, com 63,39 pontos. A nota é praticamente igual à média nacional, de 63,40.

O Estado fica atrás de Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Entre as capitais, Porto Alegre aparece em 12º lugar, com 66,94 pontos.

Veja o estudo na íntegra



