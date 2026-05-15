7 horas a bordo de uma carreta: acompanhamos a rota de 37 toneladas de soja rumo ao Porto de Rio Grande

Eram 7h de uma manhã chuvosa de maio, período em que o campo ainda decide o destino da safra, quando o motor do caminhão já anunciava que a viagem seria longa. O roncar do bitrem de sete eixos e a última conferida na carga e na carreta indicavam o início da jornada de 420 quilômetros até o Porto de Rio Grande, o principal canal de exportação agrícola do Estado.

Sob a comando do caminhoneiro Wilian Santos da Silva, 31 anos, a reportagem acompanhou a descida de 37 toneladas do grão dourado até o terminal graneleiro no sul do Estado — o conjunto todo, somando carga e caminhão, pesava 57 toneladas (o peso de, mais ou menos, 57 carros populares). No trajeto, uma sucessão de desafios que fazem as rotas se transformarem em custo, tempo e uma ginástica logística, especialmente durante a colheita.

Nossa viagem partiu de Júlio de Castilhos, na Região Central, uma das mais relevantes na produção de grãos de verão no Estado. Desde o portão da sede da Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos (Cotrijuc) até Rio Grande, a travessia levou quase sete horas — chegando ao porto por volta das 15h. Mas de regiões produtoras mais distantes, como a Fronteira Oeste, a viagem pode se estender o dia inteiro.

O trajeto rumo ao Sul percorre alguns dos principais corredores logísticos relacionados ao escoamento de safra no Rio Grande do Sul, as BRs-158 e 392. Em ambas, o fluxo intenso de caminhões denuncia a dependência do modal rodoviário para o funcionamento da economia gaúcha.

Habituado a cruzar o trecho até três vezes numa mesma semana, Wilian descreve o percurso como “tranquilo” se comparado a outros caminhos bem mais espinhosos nas entranhas do Estado. Mas não sem dificuldades. Por causa das condições da pista, o condutor considera o trajeto até Santa Maria o mais complexo. A depender da época do ano, a cerração é mais um dificultador para os motoristas. De São Sepé em diante, é o relevo que dita o ritmo: nas subidas, o caminhão carregado não passa dos 30 km/h; nas descidas, é o embalo da carreta pesada que exige braço firme do motorista.

Até Santa Maria, o asfalto é muito irregular. Às vezes, tem que tocar para o lado e abrir espaço para que o colega consiga passar e fugir de buracos. WILIAN SANTOS DA SILVA, 31 ANOS Motorista da carreta

Raio X do trecho

De Júlio de Castilhos a Santa Maria, o trajeto pela BR-158 tem asfalto irregular e muitos buracos na pista. Dependendo do horário, a cerração é mais um dificultador.

A partir de Itaara, obras em execução para conter os paredões de pedra exigem atenção no trajeto.

O primeiro trecho de segunda pista aparece cerca de 50 quilômetros depois do início da viagem, no Vale do Menino Deus, também chamado de “garganta do diabo”. Os próximos trechos duplicados só vão aparecer mais à frente, já na BR-392, entre São Sepé e Caçapava.

Na saída de Santa Maria, as obras finais no entroncamento das BRs 158 e 392, no chamado Viaduto Uglione, diminuem o ritmo da viagem.

De Santana da Boa Vista em diante, na BR-392, a condição da estrada melhora bastante, mas sempre em pista simples.

Neste trecho da viagem, a declividade do terreno é o maior desafio. Nas subidas de serra, a velocidade do caminhão carregado não passa de 30 km/h.

O último trecho da viagem, de Pelotas a Rio Grande, é o único totalmente duplicado. É quando a viagem flui melhor, apesar do fluxo intenso.

Infraestrutura: os nós das rodovias gaúchas

Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no RS (Setcergs), Delmar Albarello, cita dois pontos como os maiores gargalos das rodovias: a falta de duplicação e a sobrecarga das principais vias. Além de espichar o tempo dos deslocamentos, as estradas como opção predominante de trajeto encarecem os custos pelo elevado preço do frete, calculado por quilômetro. Quanto mais longe estiver o destino, mais cara fica a viagem.

A duplicação faz fluir melhor o trânsito e ganhar tempo, que é dinheiro. Por isso, a falta de duplicação é o maior gargalo. Depois, tem a sobrecarga, algo que poderia ser resolvido com as opções multimodais. Mais linhas férreas conseguiriam promover um ganho gigantesco de produtividade ao Estado. DELMAR ALBARELLO Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no RS

Conforme a Secretaria de Logística e Transportes do Estado, entre 92% e 96% dos grãos destinados ao Porto de Rio Grande são transportados por rodovias. Para o titular da pasta, Clóvis Garcez Magalhães, a dependência do modal é o que gera pressão sobre a infraestrutura existente e amplia os gargalos nos corredores logísticos.

Os maiores impactos do esgotamento da capacidade de tráfego estão nas chamadas BRs estruturantes, especialmente as BR-101, BR-116, BR-392, BR-293 e BR-471. Essas rodovias, além de fundamentais para o transporte de cargas, são importantes também para a mobilidade regional e o fluxo turístico, especialmente no verão.

— O Rio Grande do Sul é um dos principais polos de entrada de turistas no Brasil, e o acesso ocorre predominantemente pelas mesmas rodovias utilizadas para o escoamento agrícola. Durante o verão, essa sobreposição de fluxos impacta severamente corredores estratégicos, especialmente a BR-290 e BR-471, eixos fundamentais de ligação com a Argentina e com o litoral gaúcho — aponta o secretário.

Superintendente e membro da comissão de infraestrutura e logística da Federação da Agricultura do Estado (Farsul), Fabio Avancini Rodrigues acrescenta que a condição atual das rodovias não seguiu o crescimento da produção agrícola. Enquanto para a safra atual, mesmo com estiagem, espera-se uma colheita superior a 19 milhões de toneladas de soja, 20 anos atrás, em 2006, a safra do grão não chegava a 8 milhões de toneladas.

— A infraestrutura sobre rodas, que foi a opção do Brasil, não acompanhou isso. É um conjunto de problemas que nasce lá no Interior, na unidade de produção, de onde tem que tirar esse produto para depois dar o destino comercial — afirma Rodrigues.

Conforme estudo da Farsul, o Rio Grande do Sul exporta cerca de 60% da sua produção de soja. Mas a falta de uma infraestrutura rodoviária adequada faz com que ocorram perdas pelo caminho.

— Se tivéssemos a infraestrutura logística dos Estados Unidos, para transportar soja no trecho de Cruz Alta ao Porto de Rio Grande custaria R$ 113,4/ton (70% menor do que o custo atual de R$ 380,18/ton). Isso significa dizer que perdemos 2,2 sacas de soja no trecho — calcula Danielle Guimarães, da assessoria econômica da federação.

Tecnologia na cabine

Ao longo do percurso a bordo de sua “casa de lata”, como carinhosamente chama a cabine do Mercedes-Benz 2548, Wilian mostra como a tecnologia presente hoje nos caminhões facilita a viagem. O câmbio automático assegura uma condução mais estável e o monitoramento das ações do motorista via solução que combina câmeras embarcadas com dados gerados por inteligência artificial torna o deslocamento mais seguro.

Uma voz de IA ressoa na cabine toda vez que eventuais distrações do motorista são detectadas, como aparente cansaço ou uma espiadinha no celular, mesmo que por breve segundos. Além disso, o aumento da velocidade acima dos limites e pouca distância do veículo à frente também não passam despercebidas.

São tecnologias importantes, mas quando a estrada não é boa, não tem o que fazer. WILIAN SANTOS DA SILVA, 31 ANOS Motorista

O último Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT), de 2018, previa investimentos de R$ 36,8 bilhões até 2039 no Estado, considerando todos os seus modais de transporte, sendo R$ 25,8 bilhões para a fatia rodoviária. Questionada sobre o quanto já foi possível avançar nesta frente, a Secretaria de Transportes disse que os aportes “demandam muito investimento da esfera federal, exatamente nessas rodovias estruturantes”. Como complemento à malha, destacou a execução dos trabalhos de dragagem, medida que visa expandir as hidrovias de acesso ao Porto de Rio Grande.

Da lavoura ao terminal

Cerca de 90% do volume de grãos gerenciado pela Cotrijuc, de onde partiu a viagem rumo a Rio Grande, tem como destino o mercado internacional. O modelo de negócio é replicado por outras cooperativas e cerealistas instaladas no Estado.

Com capacidade estática de 6 milhões de sacas de armazenamento nas suas 16 unidades, a cooperativa fundada em 1950 movimenta 10 milhões de sacas ao ano, somente de soja. Um saca de soja equivale a 60 quilos do grão. No auge da colheita, uma média de 120 caminhões são abastecidos por dia.

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Porém, até ancorar, a colheita que sai da lavoura percorre um longo caminho na cadeia que tem como destino o Exterior. Funciona assim: os agricultores fornecem a produção colhida às cooperativas e cerealistas, que se encarregam da comercialização do grão para as chamadas tradings. São essas empresas que negociam as commodities no comércio internacional.

Gerente comercial de grãos na Cotrijuc, Luiz Cesar Moro diz que a posição geográfica estratégica da cooperativa é determinante para os negócios. A sede da empresa fica a 420 quilômetros do Porto de Rio Grande e a 250 quilômetros das principais indústrias processadoras, que transformam a soja, por exemplo, em biodiesel. Mas apesar da distância maior até o porto, a viagem até lá permite o chamado “frete de retorno”. Ou seja, o mesmo caminhão que parte carregado de soja volta com outros produtos, como fertilizantes.

A grande vantagem é que nós aqui estamos bem no meio. E o que nos ajuda muito é que o fertilizante está lá no Porto. Então, o caminhão desce com o grão e sobe com o insumo. Fazemos um frete casado. LUIZ CESAR MORO Gerente comercial de grãos na Cotrijuc

O preço do frete: quilômetro rodado

Quando a conta da viagem não fecha, a opção é vender os grãos diretamente para a indústria. É o que busca priorizar a Tonial Cereais, companhia cerealista com sede em Passo Fundo, no Norte. Privilegiada pela localização fincada na região que tem se destacado como o maior polo agroindustrial gaúcho, a empresa destina grande parte de seus grãos a gigantes como Be8 (Passo Fundo), Olfar (Erechim), Agrodanieli (Tapejara) e Oleoplan (Veranópolis).

Emeri Tonial, sócio-proprietário da empresa, lembra que uma viagem até o terminal de cargas no sul do Estado considera custos com motorista, pedágios, combustível, seguro da carga, manutenção do caminhão e até estrada de chão. São todos fatores que encarecem a logística. Conforme tabela de frete utilizada como base pela companhia, o quilômetro rodado por um caminhão de sete eixos — o mesmo modelo que a reportagem acompanhou partindo de Júlio de Castilhos — custava R$ 157 em cotação no fim de abril para a distância de 550 quilômetros entre Passo Fundo e Rio Grande, o que resultaria em R$ 86,3 mil, somente em frete.

— Em uma tomada de decisões, portanto, vender para as indústrias se torna mais vantajoso — diz Tonial.

No Porto, um mundo à parte

Se a viagem até Rio Grande exige tempo e custo pelo caminho das estradas, a descarga no principal terminal portuário do Rio Grande do Sul conta com um sistema de logística da mesma magnitude que a complexidade das operações.

Mas uma melhoria nos últimos anos tem acelerado o processo. Foi a criação de um sistema de agendamento para a entrada dos caminhões. A medida permite aos motoristas planejarem a viagem conforme o horário de acesso aos terminais, reduzindo as filas de caminhões no entorno.

Da chegada ao terminal graneleiro até a liberação do motorista que a reportagem acompanhou desde Júlio de Castilhos, a permanência no porto para a descarga total da soja levou pouco mais de uma hora.

Conforme o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, a ferramenta logística tem o objetivo de reduzir os custos no escoamento da safra, colocando o Porto de Rio Grande em destaque de eficiência.

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