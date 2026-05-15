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Do campo ao mar
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7 horas a bordo de uma carreta: acompanhamos a rota de 37 toneladas de soja rumo ao Porto de Rio Grande

Reportagem viu de perto o transporte do grão de Júlio de Castilhos até Rio Grande. No trajeto de 420 quilômetros, obstáculos que vão de asfalto castigado a rodovias em pista simples e logística engenhosa para a descarga no terminal portuário

Bruna Oliveira

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