Do caminhão ao navio: como funciona a operação de grãos no Porto de Rio Grande

Desde que sai das lavouras, a soja colhida no Rio Grande do Sul com destino à exportação percorre um longo caminho até o seu destino. Do caminhão ao navio, a produção agrícola gaúcha cruza estradas em variadas condições, enfrenta filas e passa por processos que atestam sua qualidade antes de embarcar.

No Porto de Rio Grande, principal terminal de escoamento gaúcho ao Exterior, um "universo à parte" se encarrega da produção que chega de todos os cantos do Estado. Graças à automatização das etapas de entrega das cargas, o local é reconhecido hoje como o segundo complexo portuário mais eficiente do Brasil pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

No caso da soja — principal produto agrícola cultivado no Estado — os grãos são descarregados em terminais específicos para este fim, como o Termasa e o Tergrasa, administrados pela Cooperativa Central Gaúcha (CCGL). Juntos, eles movimentam 9 milhões de toneladas de grãos por ano e são responsáveis por escoar cerca de 70% de toda a soja do Rio Grande do Sul. Também há os terminais privados da Bianchini e da Bunge. Somando todos os destinos específicos para grãos dentro do complexo e considerando os investimentos que estão sendo feitos nessas áreas, a capacidade estática de armazenagem deve chegar a 3 milhões de toneladas.

A engrenagem da exportação

Assim que cruzam os portões do porto, os grãos, ainda nas carretas, são submetidos a uma análise de qualidade. Pequenas amostras são retiradas de pontos espraiados dos caminhões, para testar parâmetros como grau de umidade e a pureza do grão. São critérios que obedecem a padrões exigidos para o comércio internacional da commodity.

Liberada a carga, a soja é descarregada para os terminais de armazenagem, de onde, posteriormente, os grãos são levados por uma engrenagem de esteiras até o porão dos navios. As embarcações colossais que acessam o píer chegam a medir até 305 metros de comprimento. A operação é de fôlego: um navio de grande porte costuma levar cerca de 36 horas para ser totalmente abastecido com a carga. Nove navios graneleiros conseguem ser abastecidos ao mesmo tempo no Complexo.

Desde a entrada do caminhão no complexo à descarga total dos grãos nos terminais, o processo pode levar até duas horas.

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Uma vez embarcada, a soja gaúcha que saiu das lavouras e viajou longos quilômetros até o porto tem ainda um extenso caminho pela frente. A viagem até a China ou aos mercados da Europa e Ásia — os principais parceiros comerciais do Estado — pode durar até 35 dias.

A relevância do esforço se traduz em números. Em 2025, conforme dados do Departamento de Economia e Estatística do Estado (DEE) vinculado à Secretaria de Planejamento, o complexo soja (grão, farelo e óleo), respondeu por 31% do valor total exportado pelo Rio Grande do Sul, injetando quase US$ 53 bilhões na economia. Das 45 milhões de toneladas que passam anualmente pelo cais de Rio Grande, a soja reina absoluta, ocupando um terço (15 milhões de toneladas) de todo o movimento portuário.

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