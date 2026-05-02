Risco para deslizamentos em Três Coroas deixa moradores em alerta 

Rio Paranhana ainda está longe da cota de inundação, mas há risco moderado de deslizamento em regiões de encosta. Júlia Taube / Agência RBS

Foram 84 milímetros de chuva em apenas 20 horas registrados pela Defesa Civil do município de Três Coroas, no Vale do Paranhana. O volume intenso que caiu desde a noite de sexta-feira (1º) foi responsável por colocar a cidade na área de risco moderado para deslizamentos da Defesa Civil Estadual e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). O alerta é válido até às 3h35 de domingo (3).

Ao todo, são 18 pontos mapeados pelo Cemaden com risco de movimento de massa, especialmente nas regiões próximas ao Rio Paranhana e em bairros com encostas. Segundo a Defesa Civil do município, parte desses pontos está desocupada desde 2024, mas ainda assim, cerca de 700 famílias permanecem vivendo nas zonas de risco para deslizamentos.

Entre elas está a família da industriária Daniela Simões. Moradora do bairro Semanco, Daniela ainda tem no celular as imagens do último deslizamento registrado no loteamento. A casa que ficava em frente à residência onde mora veio abaixo em 2023. Na época, ninguém se feriu, mas foi o bastante para gerar medo a cada nova chuva.

— Foi muito desesperador, porque eu acordei na madrugada com barulho. Quando abrimos a janela, toda terra do morro tinha descido junto com as árvores e a casa do vizinho. Tudo isso veio parar na minha porta — relata.

Daniela Simões ainda tem imagens do deslizamento de 2023 no celular. Júlia Taube / Agência RBS

Monitoramento

De acordo com a Defesa Civil, nenhuma família precisou ser retirada de casa por conta do alerta. O monitoramento das encostas é feito pelas equipes e foi criado um grupo de WhatsApp com os moradores para o contato mais rápido em caso de emergência.

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Quem também faz o monitoramento da encosta no bairro Semanco é o industriário Fernando May. Morador dá área há 30 anos, ele costuma subir na área de mata para verificar a existência de rachaduras, já que, além do deslizamento em 2023, o local também passou por outra ocorrência do mesmo tipo em 2010.

— A gente não tem para onde ir em Três Coroas. Se vamos para uma área plana, pega enchente. E ficar no morro também é preocupante. Em dias com bastante chuva a gente não dorme. Eu passo a noite inteira na rua dando uma olhada no morro. Não tem como ficar tranquilo — conta.

Fernando May fica sem dormir cada vez que chove, com medo de deslizamentos. Júlia Taube / Agência RBS

Na cidade, desta vez, não houve registros de alagamentos ou de inundações. De acordo com a Defesa Civil, a cota de inundação do Rio Paranhana é de 2 metros de 50 centímetros. Mesmo com toda a chuva, o rio ainda não passou da marca de um metro.

— Sabíamos que o volume de chuva não afetaria muito o nosso município, por estar já aos níveis baixos dos arroios, mas o deslizamento é sempre muito preocupante, porque não se sabe onde vai ocorrer. Então, estamos fazendo uma ronda constante para poder avaliar cada bairro — explica o coordenador da Defesa Civil Municipal, Augusto Dreyer.

Sinais de alerta

A Defesa Civil orienta que a população evite áreas de risco. Alguns sinais indicam que a área está prestes a passar por um deslizamento e orienta que as pessoas fiquem atentras a:

Barulhos ou vibrações no piso, telhado ou paredes

Inclinações em postes, muros ou árvores,

Fendas ou trincas no terreno