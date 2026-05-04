Sobe para 29 o número de municípios que registraram danos com a chuva no RS 

Força da correnteza do Rio Vacacaí arrastou o aterro da ponte Ovídio Coradini, em São Gabriel. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

A chuva que atinge o Estado desde sexta-feira (30) segue causando impactos. Mais cinco municípios gaúchos registraram danos, de acordo com a Defesa Civil, aumentando o total para 29.

Na Região Metropolitana, Cachoeirinha teve uma queda de galho, com bloqueio parcial de via.

No Vale do Taquari, Cruzeiro do Sul tem uma árvore bloqueando o trânsito no bairro Bom Fim. Relvado registrou falta de acesso no trajeto para Encantado e para o município de Doutor Ricardo.

Jaquirana, na Serra, apresenta obstrução parcial de vias. Mormaço, no Norte, relatou danos em bueiros em função das enxurradas.

Alegrete

Na Fronteira Oeste, o Rio Ibirapuitã passou da cota de inundação em Alegrete. Em Rosário do Sul, a prefeitura decretou situação de emergência.

O Rio Ibirapuitã atingiu 10m33cm por volta das 6h em Alegrete. No domingo, no final da manhã, a água atingiu a cota de inundação, que é de 9m70cm. O rio está subindo três centímetros por hora, deixando autoridades em alerta.

Famílias são mantidas fora de casa por risco de alagamento. Conforme a Defesa Civil municipal, 17 pessoas estão na casa de parentes.

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Rosário do Sul

Em Rosário do Sul, em apenas 12 horas o volume de precipitação registrado foi três vezes maior do que a média histórica prevista para todo o mês de maio. Em razão dos danos, a prefeitura decretou situação de emergência.

No bairro Centenário, a enxurrada abriu um buraco de quase cinco metros, interditando a pista. O trecho permanece bloqueado enquanto engenheiros avaliam as condições estruturais do local.

Com o decreto, a prefeitura está autorizada a mobilizar todos os órgãos municipais, sob coordenação da Defesa Civil, para ações de resposta ao desastre, além da contratação de serviços e execução de obras emergenciais.

Também foi iniciada uma campanha de arrecadação, na sede do Executivo, de cobertores, colchões, alimentos não perecíveis e materiais de higiene para atender as famílias atingidas.

A prefeitura chegou a organizar um abrigo, em um ginásio do município, mas todos os moradores já conseguiram retornar para suas casas.

São Gabriel

Em São Gabriel, a força da correnteza do Rio Vacacaí arrastou o aterro da ponte Ovídio Coradini, no limite com o município de Vila Nova do Sul.

A prefeitura de São Gabriel confirmou que irá começar ainda nesta segunda-feira a obra de recuperação, com a recomposição do aterro e limpeza dos resíduos que ficaram embaixo da ponte. A previsão de conclusão é para essa semana, se o tempo for favorável.

O acumulado de chuva chegou a 200 milímetros. Conforme relatos de moradores, a região está praticamente ilhada, porque a única estrada alternativa está em condições precárias de tráfego. Hoje, o nível da água começou a baixar, mas a passagem segue comprometida. Cerca de 300 pessoas foram afetadas.



