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Sobe para 29 o número de municípios que registraram danos com a chuva no RS 

Rio Ibirapuitã passou da cota de inundação em Alegrete; Rosário do Sul decretou situação de emergência

Kathlyn Moreira

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Amanda Boeira

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