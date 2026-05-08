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Queda de árvores, aulas suspensas e rajadas de vento acima de 80 km/h: vendaval causa transtornos no RS

Em Porto Alegre, uma rua chegou a ficar bloqueada na madrugada desta sexta-feira

Kassiane Michel

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Kathlyn Moreira

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