Queda de árvores, aulas suspensas e rajadas de vento acima de 80 km/h: vendaval causa transtornos no RS

Árvore de grande porte caiu na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O veranico de maio se despediu do Rio Grande do Sul. Uma frente fria avançou sobre o Estado e se associou a um ciclone-bomba que se formou na costa da Argentina, contribuindo para reforçar a instabilidade atmosférica no sul do país. O resultado foi chuva forte, rajadas de vento de mais de 85 km/h, queda de árvores, destelhamentos e ruas alagadas.

As rajadas mais fortes das últimas 24 horas, até as 6h desta sexta-feira (8), segundo a Climatempo, foram registradas em Bagé, com 89 km/h, Teutônia, com 83 km/h e Barra do Ribeiro, também com 83 km/h. Em Porto Alegre, conforme informações da Defesa Civil municipal, os maiores volumes de vento foram registrados no totem do bairro Passo das Pedras, com 88,1 km/h, seguido pelo Aeroporto Salgado Filho, com 77,8 km/h.

Conforme balanço da Defesa Civil divulgado na manhã desta sexta-feira, o número de municípios com prejuízos subiu para 39. O órgão confirmou 10 desalojados no Estado, sendo nove em Cachoeira do Sul e um em Santa Cruz do Sul, além de um idoso ferido em Santa Maria. Em Santana do Livramento, 150 casas foram destelhadas, e em Cachoeira do Sul, os danos subiram para 62 casas.

A sexta‑feira também marca o início de um período com queda significativa da temperatura. Para o fim de semana, além de dias gelados, não se descartam registros abaixo de zero e precipitações invernais, como chuva congelada.

Festa interrompida

O vento forte derrubou árvores e fez com que programação da Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim), em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, fosse interrompida na noite de quinta-feira (7). A ventania derrubou tendas e estruturas de decoração e o público foi retirado. Ninguém se feriu.

A organização da Fenachim informou que as atividades abertas ao público serão retomadas a partir das 14h nesta sexta-feira. Houve alteração no show da banda Papas da Língua, que será realizado a partir das 23h30min no Ginásio Poliesportivo. A festa segue até 10 de maio.

Árvores caídas

Em Porto Alegre, árvores caíram na madrugada desta sexta. A Rua Pasteur chegou a ficar totalmente bloqueada no cruzamento com a Rua Engenheiro Otacílio Vieira, no bairro Ipanema, na Zona Sul. Fios que ainda podem estar energizados também ficaram caídos. Às 7h, a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC) orientava os motoristas no local e aguardava as equipes da CEEE Equatorial para poder fazer o corte da árvore.

No cruzamento entre a Avenida João Pessoa e a Rua Laurindo, no bairro Santana, outra árvore caiu pela força do vento. O vegetal de grande porte foi cortado e está sobre a calçada. Assim, não há interrupção no trânsito. Porém, ainda havia galhos sobre a pista no início da manhã.

No bairro Rubem Berta, na zona norte da Capital, uma árvore desabou sobre uma casa na Rua Domênico Feoli. Ninguém ficou ferido.

Quedas de árvores também foram registradas em Bagé, na Campanha, em Giruá, Panambi, Santa Rosa e Tucunduva, no Noroeste, em Manoel Viana, Quaraí e São Francisco de Assis, na Fronteira Oeste, em Nova Palma e Ivorá, na Região Central, em Passo Fundo, no Norte, e em Santo Ângelo, nas Missões.

Outros transtornos

No Vale do Taquari, também houve queda de árvores na noite de quinta. Em Imigrante, as rajadas chegaram a 50 km/h. Os Bombeiros Voluntários foram acionados para o corte de duas árvores no interior do município. Além disso, rodovias ficaram parcialmente bloqueadas em Westfália e Teutônia. Os bombeiros foram acionados por volta das 23h30min para fazer a desobstrução das vias.

Em Arroio do Meio e Travesseiro, foram registrados destelhamentos. Em Cruzeiro do Sul, houve queda de árvores e danos em uma residência. Em Encantado, houve queda de poste, que energizou árvores. Bom Retiro do Sul também registrou queda de árvores e danos no telhado de uma residência.

No Vale do Rio Pardo, uma árvore se partiu e caiu sobre um ônibus na madrugada desta sexta-feira. Foi por volta das 2h na RS-409, em Vera Cruz. Com o impacto na região frontal do veículo, o motorista perdeu o controle e colidiu contra outra árvore. Além dele, mais oito pessoas estavam no veículo. Conforme os bombeiros, apesar do susto, não houve feridos.

Em Santa Cruz do Sul, foram registradas quedas de árvore e danos na rede elétrica, além de um desalojado. Rio Pardo também teve árvores caídas.

Em Santa Maria, na região central do Estado, a forte chuva que chegou no fim da noite de quinta provocou estragos em diferentes pontos da cidade. Segundo a Defesa Civil municipal, foram registrados 31 milímetros de precipitação e rajadas de vento de 82 km/h. O município registrou danos em telhados de 13 casas e de uma escola, que teve as aulas suspensas.

No bairro Patronato, imagens gravadas por pacientes mostram água escorrendo pelo teto do Pronto-Atendimento Municipal (PAM), enquanto pessoas aguardavam na recepção. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, vistorias foram realizadas nos setores de emergência, nos leitos de observação e na área infantil.

Os atendimentos foram mantidos. Apenas os exames de raio X precisaram ser interrompidos temporariamente, até a normalização do sistema. Durante a falta de energia, um gerador foi utilizado para garantir o funcionamento dos serviços. A situação foi normalizada ainda durante a madrugada.

Em outro ponto da cidade, uma casa ficou alagada. Em uma segunda residência, a Defesa Civil vistoriou problemas estruturais no telhado. Os moradores permaneceram nos cômodos onde não havia infiltração.

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Em Cachoeira do Sul, também na Região Central, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atenderam mais de 30 ocorrências relacionadas ao temporal. Conforme a prefeitura, 62 casas foram destelhadas. Também houve registro de quedas de árvores e obstruções de vias.

Na noite de quinta, a Polícia Rodoviária Federal e a Defesa Civil tiveram que desobstruir a BR-153, em Aceguá, no sul do Estado, devido à queda de uma árvore. No Chuí e em Santa Vitória do Palmar, na mesma região, foram registrados alagamentos em ruas dos municípios.

Em Santana do Livramento, onde a chuva causou estragos na manhã de quinta-feira, a sexta é marcada por reconstrução. A força do vento destelhou casas, derrubou árvores e postes. A rodoviária da cidade também foi atingida e precisou ser desativada temporariamente. No setor de compra de passagens, o teto desabou. O município decretou situação de emergência ainda na noite de quinta.

Ainda foram registrados danos em residências em Farroupilha, na Serra, em São Luiz Gonzaga, nas Missões e em Sobradinho, no Vale do Rio Pardo.

Aulas suspensas

Em Hulha Negra, também no Sul, as aulas foram suspensas nesta sexta-feira na rede municipal. A prefeitura decidiu interromper as atividades como medida preventiva, diante dos riscos nas estradas e dos problemas provocados pelo mau tempo.

As aulas também foram suspensas em uma escola de Boa Vista do Incra, no Noroeste, devido ao risco de destelhamento.

Falta de luz

O Rio Grande do Sul tem quase 60 mil pontos sem luz. Segundo a RGE, devido a danos na rede elétrica causados pelas tempestades no Estado, a interrupção do fornecimento de energia chegou a afetar 43 mil clientes em toda a área de concessão. O número caiu para 30 mil nesta sexta-feira. "As regiões mais afetadas são Planalto, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Serra, Central e Pampa. A empresa está mobilizada para restabelecer o fornecimento a todos os clientes no menor tempo possível."

Dentre os municípios que registraram falta de energia elétrica estão Cerrito, Herval, Jaguarão, Mostardas e Pedras Altas, no sul do Estado, Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, Maquiné, no Litoral Norte, e Santa Margarida do Sul, na Região Central.