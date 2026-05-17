Projeto oferece consultas e óculos gratuitos a 85 crianças e adolescentes em Porto Alegre

Ação beneficiou 85 crianças e jovens com exames oftalmológicos e distribuição gratuita de óculos. Instituto Melnick / Divulgação

O Projeto Olhos da Vida atendeu 85 crianças e jovens de Porto Alegre e Eldorado do Sul em sua quarta edição, realizada no sábado (16), na sede do Centro de Olhos do Rio Grande do Sul (Cors), no bairro Petrópolis, na Capital. A iniciativa ofereceu avaliações oftalmológicas e óculos gratuitos a participantes em situação de vulnerabilidade social.

Criado há quatro anos pelo Cors, com apoio da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul (Sorigs), o projeto contou nesta edição com parcerias do Instituto Melnick, Instituto Vida Solidária, Instituto Dietze Tenis e Instituto Lins Ferrão. As armações e lentes foram fornecidas por Damiani, Foernges, Zeiss, Coliseu e São José.

Durante a ação, os participantes puderam escolher os modelos mais adequados ao rosto após as consultas.

Ao todo, seis médicos da equipe do Cors e alunos de Medicina da Unisinos atuaram voluntariamente nos atendimentos. No ano passado, a iniciativa havia beneficiado pessoas atingidas pelas enchentes e que estavam em abrigos temporários. Desta vez, foram selecionadas crianças e adolescentes do bairro Costaneira, em Eldorado do Sul, por meio do Instituto Melnick, além de jovens encaminhados pelo Instituto Vida Solidária, que residem em comunidades no entorno da sede da Amrigs.

Coordenador do projeto, o oftalmologista Fernando Leite Kronbauer destacou o caráter coletivo da ação.

— A medicina sempre teve um papel que vai além da técnica. Pequenos gestos podem transformar vidas, especialmente quando são realizados de forma conjunta por pessoas comprometidas com o cuidado ao próximo — afirmou.

Com mais de 20 anos de atuação em Porto Alegre, o Cors realiza consultas, exames e cirurgias oftalmológicas.

Presidente do Instituto Melnick, Camila Melnick afirmou que a parceria ampliou o acesso a atendimento oftalmológico para crianças e jovens que necessitam desse cuidado.

— Acreditamos que a saúde visual está diretamente ligada ao aprendizado, ao bem-estar e ao desenvolvimento, contribuindo para a promoção de mais qualidade de vida e igualdade de oportunidades — disse Camila.