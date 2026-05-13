Projeto "JA e GE na Tua Casa" vence Prêmio RBS de Jornalismo, Esporte e Entretenimento

Todos os vencedores da 21ª edição do Prêmio RBS de Jornalismo, Esporte e Entretenimento. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com mais de 500 trabalhos inscritos, os vencedores da 21ª edição do Prêmio RBS de Jornalismo, Esporte e Entretenimento foram revelados na noite desta terça-feira (12). Ao todo, 33 produções de diferentes áreas foram selecionadas para as finais em 11 categorias.

Presidente emérito do Grupo RBS, Jayme Sirotsky descreveu a premiação como um "grande momento" e destacou:

— Aqui nós nos diferenciamos daquela irresponsabilidade das fake news, do uso inadequado dessa revolução tecnológica e vamos continuar assim, procurando cada vez mais cumprir o nosso papel.

Premiação reuniu colaboradores no Complexo Ipiranga, em Porto Alegre. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Nelson Sirotsky, publisher do Grupo RBS, classificou a 21ª edição do prêmio como "histórica".

— Cada um dos cases que foram aqui selecionados têm esse ingrediente de um novo processo de relação dos nossos conteúdos com o público — destacou.

Patrícia Fraga, CEO do Grupo RBS, reforçou a importância de todos os trabalhos selecionados:

— Esses 33 cases mostram o quanto a gente impacta positivamente na vida dos nossos públicos, na vida dos gaúchos. E eles mostram também o quanto a gente conseguiu inovar em formato, o quanto a gente explorou novos territórios de conteúdo nesse último ano e o quanto a gente continua o propósito de levar serviço, informação, análise e emoção.

Escolhido pelo Conselho Editorial do Grupo RBS, o Grande Prêmio Jayme Sirotsky – principal prêmio da noite, em que todos os finalistas concorrem – foi concedido ao trabalho "JA e GE na Tua Casa". Durante a reforma dos estúdios da RBS TV, em 2025, 50 programas do Jornal do Almoço e do Globo Esporte RS foram transmitido ao vivo direto da casa de telespectadores.

— A união com o esporte foi incrível. O que a gente mostrou na casa das pessoas foi um outro jeito de fazer jornalismo ao vivo, mostrando uma realidade que as pessoas não estão acostumadas — comentou Silvio Barbizan, editor-chefe do Jornal do Almoço.

Equipes do "Jornal do Almoço" e "Globo Esporte" receberam o Grande Prêmio Jayme Sirotsky. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Na categoria Escolha Popular, o documentário A história do Pretinho Básico contada pelo seu criador foi o grande vencedor, com 162 votos. O trabalho foi escolhido a partir dos votos de 753 colaboradores do Grupo RBS.

— A gente compartilhou com a nossa audiência no programa em tempo real a nossa vitória, e é muito legal, muito emocionante — declarou Alexandre Fetter, porta-voz do Pretinho Básico.

Equipe do "Pretinho Básico" com o troféu de Escolha Popular. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Vencedores do Prêmio RBS de Jornalismo, Esporte e Entretenimento 2026

Projeto

A história do Pretinho Básico contada pelo seu criador

Equipe do "Pretinho Básico" também foi campeã da categoria Projeto. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Série documental com ampla distribuição e retorno comercial, reunindo depoimentos e bastidores sobre a história do programa

Produção: ATL TV

Reportagem

O maníaco do Cassino

Trabalho O maníaco do Cassino venceu na categoria Reportagem. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Reportagem publicada em série de podcasts e vídeos, no estilo true crime, sobre o serial killer que atormentou Rio Grande há quase 30 anos

Produção: GZH e Zero Hora

Cobertura

Bolo envenenado, o crime que chocou o RS

Trabalho sobre o crime do bolo envenenado foi campeão da categoria Cobertura. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Cobertura intensa sobre o caso ocorrido em Torres, com informações exclusivas, documentário especial digital

Produção: GZH, Gaúcha, Zero Hora e RBS TV

Imagem

Horizonte descoberto: a demolição do Esqueletão

Categoria Imagem foi vencida pelo fotógrafo Jonathan Heckler, representado pelo colega André Ávila (foto). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Minidocumentário que acompanhou as etapas da demolição do esqueletão, registrando uma nova vista no Centro de Porto Alegre

Produção: GZH e Zero Hora

Conteúdo Especial

Corre RS

Trabalho Corre RS venceu a categoria Conteúdo Especial. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Projeto contou histórias de superação a partir da Maratona de Porto Alegre. Incluiu série em formato reality e programa especial

Produção: RBS TV e Globo Esporte

Sacada

Gaúcha Talks

"Gaúcha Talks" venceu na categoria Sacada. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Projeto que conecta marcas à credibilidade editorial da Gaúcha, promovendo debates relevantes e gerando engajamento real

Produção: Rádio Gaúcha

Inovação

JA e GE na Tua Casa

Projeto JA e GE na Tua Casa levou a melhor também na categoria Inovação. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Transmissão do Jornal do Almoço e do Globo Esporte diretamente dos lares dos telespectadores, em setembro de 2025

Produção: RBS TV e Globo Esporte

Formato

Brazuca League

"Brazuca League" venceu na categoria Formato. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Projeto digital inspirado em novos formatos de consumo de futebol, com jogos dinâmicos, interação e conteúdo em tempo real

Produção: YouTube de GZH e ATL TV

Engajamento

Vale Tudo - A final

A categoria Engajamento teve como campeão o projeto "Vale Tudo - A final" Bruno Todeschini / Agencia RBS

Conteúdo de engajamento para a final da novela, com superprodução, comunicadores, diferentes locações e ações multiplataforma

Produção: RBS TV

Quadro

Nenhuma a menos: compromisso do JA contra o feminicídio

Na categoria Quadro, projeto sobre o combate ao feminicídio foi o vencedor. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Projeto editorial contínuo transformou o combate ao feminicídio em prioridade jornalística, com impacto social e debate público

Produção: RBS TV

Programa

Tempo Bueno

Bruno Todeschini / Agencia RBS