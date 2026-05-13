Projeto "JA e GE na Tua Casa" vence Prêmio RBS de Jornalismo, Esporte e Entretenimento

Com mais de 500 trabalhos inscritos, os vencedores da 21ª edição do Prêmio RBS de Jornalismo, Esporte e Entretenimento foram revelados na noite desta terça-feira (12). Ao todo, 33 produções de diferentes áreas foram selecionadas para as finais em 11 categorias.
Presidente emérito do Grupo RBS, Jayme Sirotsky descreveu a premiação como um "grande momento" e destacou:
— Aqui nós nos diferenciamos daquela irresponsabilidade das fake news, do uso inadequado dessa revolução tecnológica e vamos continuar assim, procurando cada vez mais cumprir o nosso papel.
Nelson Sirotsky, publisher do Grupo RBS, classificou a 21ª edição do prêmio como "histórica".
— Cada um dos cases que foram aqui selecionados têm esse ingrediente de um novo processo de relação dos nossos conteúdos com o público — destacou.
Patrícia Fraga, CEO do Grupo RBS, reforçou a importância de todos os trabalhos selecionados:
— Esses 33 cases mostram o quanto a gente impacta positivamente na vida dos nossos públicos, na vida dos gaúchos. E eles mostram também o quanto a gente conseguiu inovar em formato, o quanto a gente explorou novos territórios de conteúdo nesse último ano e o quanto a gente continua o propósito de levar serviço, informação, análise e emoção.
Escolhido pelo Conselho Editorial do Grupo RBS, o Grande Prêmio Jayme Sirotsky – principal prêmio da noite, em que todos os finalistas concorrem – foi concedido ao trabalho "JA e GE na Tua Casa". Durante a reforma dos estúdios da RBS TV, em 2025, 50 programas do Jornal do Almoço e do Globo Esporte RS foram transmitido ao vivo direto da casa de telespectadores.
— A união com o esporte foi incrível. O que a gente mostrou na casa das pessoas foi um outro jeito de fazer jornalismo ao vivo, mostrando uma realidade que as pessoas não estão acostumadas — comentou Silvio Barbizan, editor-chefe do Jornal do Almoço.
Na categoria Escolha Popular, o documentário A história do Pretinho Básico contada pelo seu criador foi o grande vencedor, com 162 votos. O trabalho foi escolhido a partir dos votos de 753 colaboradores do Grupo RBS.
— A gente compartilhou com a nossa audiência no programa em tempo real a nossa vitória, e é muito legal, muito emocionante — declarou Alexandre Fetter, porta-voz do Pretinho Básico.
Vencedores do Prêmio RBS de Jornalismo, Esporte e Entretenimento 2026
Projeto
A história do Pretinho Básico contada pelo seu criador
- Série documental com ampla distribuição e retorno comercial, reunindo depoimentos e bastidores sobre a história do programa
- Produção: ATL TV
Reportagem
O maníaco do Cassino
- Reportagem publicada em série de podcasts e vídeos, no estilo true crime, sobre o serial killer que atormentou Rio Grande há quase 30 anos
- Produção: GZH e Zero Hora
Cobertura
Bolo envenenado, o crime que chocou o RS
- Cobertura intensa sobre o caso ocorrido em Torres, com informações exclusivas, documentário especial digital
- Produção: GZH, Gaúcha, Zero Hora e RBS TV
Imagem
Horizonte descoberto: a demolição do Esqueletão
- Minidocumentário que acompanhou as etapas da demolição do esqueletão, registrando uma nova vista no Centro de Porto Alegre
- Produção: GZH e Zero Hora
Conteúdo Especial
Corre RS
- Projeto contou histórias de superação a partir da Maratona de Porto Alegre. Incluiu série em formato reality e programa especial
- Produção: RBS TV e Globo Esporte
Sacada
Gaúcha Talks
- Projeto que conecta marcas à credibilidade editorial da Gaúcha, promovendo debates relevantes e gerando engajamento real
- Produção: Rádio Gaúcha
Inovação
JA e GE na Tua Casa
- Transmissão do Jornal do Almoço e do Globo Esporte diretamente dos lares dos telespectadores, em setembro de 2025
- Produção: RBS TV e Globo Esporte
Formato
Brazuca League
- Projeto digital inspirado em novos formatos de consumo de futebol, com jogos dinâmicos, interação e conteúdo em tempo real
- Produção: YouTube de GZH e ATL TV
Engajamento
Vale Tudo - A final
- Conteúdo de engajamento para a final da novela, com superprodução, comunicadores, diferentes locações e ações multiplataforma
- Produção: RBS TV
Quadro
Nenhuma a menos: compromisso do JA contra o feminicídio
- Projeto editorial contínuo transformou o combate ao feminicídio em prioridade jornalística, com impacto social e debate público
- Produção: RBS TV
Programa
Tempo Bueno
- Programa que utiliza o churrasco como símbolo cultural para contar histórias, valorizando encontros, memórias e pertencimento
- Produção: RBS TV