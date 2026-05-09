Geral

Um em cada 17 contratos
Notícia

Programa habitacional pós-enchente tem 262 denúncias de possíveis fraudes em Porto Alegre

Compra Assistida foi criado para atender famílias que tiveram suas casas destruídas ou interditadas durante a inundação de 2024; casos foram encaminhados à Polícia Federal

Madu Brito

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS