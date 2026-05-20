Porto Alegre ocupa 12º lugar entre capitais no ranking de qualidade de vida; RS é o 10º entre os Estados

Porto Alegre ficou em 12º lugar entre as melhores capitais do país no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, com 66,94 pontos, em uma escala de zero a cem.
A capital gaúcha ficou atrás de cidades como Curitiba — que lidera o ranking —, Brasília, São Paulo, Campo Grande e Belo Horizonte.
Entre as capitais da Região Sul, Porto Alegre é a que tem a menor nota. Florianópolis figura na oitava posição, com 68,73 pontos.
O levantamento avalia a qualidade de vida nos 5.570 municípios brasileiros a partir de 57 indicadores sociais e ambientais. O índice considera três dimensões: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades.
Ranking das melhores capitais
- Curitiba (PR) — 71,29
- Brasília (DF) — 70,73
- São Paulo (SP) — 70,64
- Campo Grande (MS) — 69,77
- Belo Horizonte (MG) — 69,66
- Goiânia (GO) — 69,47
- Palmas (TO) — 68,91
- Florianópolis (SC) — 68,73
- João Pessoa (PB) — 67,73
- Cuiabá (MT) — 67,22
- Rio de Janeiro (RJ) — 67,00
- Porto Alegre (RS) — 66,94
- Natal (RN) — 66,82
- Aracaju (SE) — 66,35
- Vitória (ES) — 66,02
- Teresina (PI) — 66,02
- São Luís (MA) — 65,64
- Fortaleza (CE) — 65,15
- Boa Vista (RR) — 64,49
- Manaus (AM) — 63,91
- Belém (PA) — 63,90
- Rio Branco (AC) — 63,44
- Recife (PE) — 63,22
- Salvador (BA) — 62,18
- Maceió (AL) — 61,96
- Macapá (AP) — 59,65
- Porto Velho (RO) — 58,59
Estados
Em relação aos Estados, o Rio Grande do Sul figurou em 10º lugar no ranking, com 63,39 pontos. A nota é praticamente igual à média nacional, de 63,40.
É o Estado da Região Sul com pior desempenho. Santa Catarina ocupa a terceira posição, com 65,58 pontos, seguida por Paraná, com 65,21.
O ranking é liderado por Distrito Federal, com São Paulo na segunda posição.
Pontuações por Estado
- Distrito Federal — 70,73
- São Paulo — 67,96
- Santa Catarina — 65,58
- Paraná — 65,21
- Minas Gerais — 64,66
- Goiás — 64,52
- Mato Grosso do Sul — 64,14
- Espírito Santo — 63,61
- Rio de Janeiro — 63,47
- Rio Grande do Sul — 63,39
- Paraíba — 62,39
- Sergipe — 62,10
- Rio Grande do Norte — 61,83
- Mato Grosso — 61,38
- Ceará — 61,22
- Pernambuco — 60,58
- Tocantins — 60,50
- Piauí — 60,48
- Roraima — 59,65
- Amazonas — 59,34
- Alagoas — 58,97
- Bahia — 58,72
- Rondônia — 58,60
- Amapá — 58,10
- Acre — 58,03
- Maranhão — 57,59
- Pará — 55,80
O índice é desenvolvido por meio de uma parceria entre o Imazon, Fundação Avina, iniciativa Amazônia 2030, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative, sendo baseado exclusivamente em dados públicos e atualizado anualmente. A ferramenta permite acompanhar tendências e apoiar o planejamento, a avaliação de políticas públicas e o direcionamento de investimentos sociais. Veja abaixo o estudo na íntegra
Duas cidades do RS entre as 20 melhores
Presidente Lucena, no Vale do Sinos, e Alto Alegre, no Noroeste, ficaram entre os 20 melhores municípios do país, ocupando o 13º e o 16º lugar, respectivamente.
Dos 497 municípios gaúchos, 312 estão nos três melhores grupos do IPS. Isso representa cerca de 63% das cidades do Estado.
O resultado estadual mostra desigualdade interna. No índice geral, 182 municípios gaúchos estão acima ou empatados com a média nacional, enquanto 315 ficam abaixo.