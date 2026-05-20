Geral

Índice de Progresso Social
Notícia

Porto Alegre ocupa 12º lugar entre capitais no ranking de qualidade de vida; RS é o 10º entre os Estados

Rio Grande do Sul teve ainda dois municípios figurando entre os 20 melhores do Brasil no relatório de 2026

Zero Hora

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