Porto Alegre ocupa 12º lugar entre capitais no ranking de qualidade de vida; RS é o 10º entre os Estados

Porto Alegre recebeu 66,94 pontos. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Porto Alegre ficou em 12º lugar entre as melhores capitais do país no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, com 66,94 pontos, em uma escala de zero a cem.

A capital gaúcha ficou atrás de cidades como Curitiba — que lidera o ranking —, Brasília, São Paulo, Campo Grande e Belo Horizonte.

Entre as capitais da Região Sul, Porto Alegre é a que tem a menor nota. Florianópolis figura na oitava posição, com 68,73 pontos.

O levantamento avalia a qualidade de vida nos 5.570 municípios brasileiros a partir de 57 indicadores sociais e ambientais. O índice considera três dimensões: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades.

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Ranking das melhores capitais

Curitiba (PR) — 71,29 Brasília (DF) — 70,73 São Paulo (SP) — 70,64 Campo Grande (MS) — 69,77 Belo Horizonte (MG) — 69,66 Goiânia (GO) — 69,47 Palmas (TO) — 68,91 Florianópolis (SC) — 68,73 João Pessoa (PB) — 67,73 Cuiabá (MT) — 67,22 Rio de Janeiro (RJ) — 67,00 Porto Alegre (RS) — 66,94 Natal (RN) — 66,82 Aracaju (SE) — 66,35 Vitória (ES) — 66,02 Teresina (PI) — 66,02 São Luís (MA) — 65,64 Fortaleza (CE) — 65,15 Boa Vista (RR) — 64,49 Manaus (AM) — 63,91 Belém (PA) — 63,90 Rio Branco (AC) — 63,44 Recife (PE) — 63,22 Salvador (BA) — 62,18 Maceió (AL) — 61,96 Macapá (AP) — 59,65 Porto Velho (RO) — 58,59

Estados

Em relação aos Estados, o Rio Grande do Sul figurou em 10º lugar no ranking, com 63,39 pontos. A nota é praticamente igual à média nacional, de 63,40.

É o Estado da Região Sul com pior desempenho. Santa Catarina ocupa a terceira posição, com 65,58 pontos, seguida por Paraná, com 65,21.

O ranking é liderado por Distrito Federal, com São Paulo na segunda posição.

Pontuações por Estado

Distrito Federal — 70,73 São Paulo — 67,96 Santa Catarina — 65,58 Paraná — 65,21 Minas Gerais — 64,66 Goiás — 64,52 Mato Grosso do Sul — 64,14 Espírito Santo — 63,61 Rio de Janeiro — 63,47 Rio Grande do Sul — 63,39 Paraíba — 62,39 Sergipe — 62,10 Rio Grande do Norte — 61,83 Mato Grosso — 61,38 Ceará — 61,22 Pernambuco — 60,58 Tocantins — 60,50 Piauí — 60,48 Roraima — 59,65 Amazonas — 59,34 Alagoas — 58,97 Bahia — 58,72 Rondônia — 58,60 Amapá — 58,10 Acre — 58,03 Maranhão — 57,59 Pará — 55,80

O índice é desenvolvido por meio de uma parceria entre o Imazon, Fundação Avina, iniciativa Amazônia 2030, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative, sendo baseado exclusivamente em dados públicos e atualizado anualmente. A ferramenta permite acompanhar tendências e apoiar o planejamento, a avaliação de políticas públicas e o direcionamento de investimentos sociais. Veja abaixo o estudo na íntegra

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Duas cidades do RS entre as 20 melhores

Presidente Lucena, no Vale do Sinos, e Alto Alegre, no Noroeste, ficaram entre os 20 melhores municípios do país, ocupando o 13º e o 16º lugar, respectivamente.

Dos 497 municípios gaúchos, 312 estão nos três melhores grupos do IPS. Isso representa cerca de 63% das cidades do Estado.

O resultado estadual mostra desigualdade interna. No índice geral, 182 municípios gaúchos estão acima ou empatados com a média nacional, enquanto 315 ficam abaixo.

Veja o estudo na íntegra