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População em situação de rua mais do que dobra em cinco anos no RS

Levantamento da UFMG aponta que Estado tem 17.574 pessoas sem moradia. Em Porto Alegre, alta no período foi ainda maior

Gabriela Plentz

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