Polícia Civil aponta fagulha de lareira como possível causa de incêndio que matou casal em São Sepé

Incêndio ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira. Tayline Manganeli / Agencia RBS

Uma fagulha de uma lareira acesa pode ter provocado o incêndio que matou um casal de idosos, nesta quinta-feira (21), em Tupanci, no interior de São Sepé, na Região Central do Estado. De acordo com a investigação da Polícia Civil, a faísca pode ter atingido panos ou móveis próximos à lareira durante a madrugada.

A Polícia Civil também considera a possibilidade de um curto-circuito em um carregador de celular. No entanto, a confirmação depende do laudo da perícia, que ainda não tem prazo para ser concluído.

As vítimas foram identificadas como João Maurício Faria Carvalho, de 83 anos, e Valdelei Silva Carvalho, de 78. Eles moravam em uma cabanha, que ficou completamente destruída pelo incêndio. Quando os bombeiros chegaram ao local, o imóvel já havia sido tomado pelo fogo, e o teto tinha desabado.

— Trabalhamos inicialmente com a hipótese de incêndio culposo, sem intenção, e aguardamos o resultado da perícia para confirmar a origem das chamas — afirmou a delegada Alessandra Padula, responsável pela investigação.

Ainda segundo a apuração da Polícia Civil, em razão do frio, a suspeita é de que o fogo tenha permanecido aceso durante toda a madrugada.

O genro dos idosos estava na casa e conseguiu escapar após acordar com cheiro de fumaça. Ele ainda tentou ajudar o casal, mas não conseguiu retornar devido à intensidade da fumaça. O homem sofreu queimaduras, foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio e já recebeu alta.