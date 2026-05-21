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Polícia Civil aponta fagulha de lareira como possível causa de incêndio que matou casal em São Sepé

Por causa do frio, suspeita é de que fogo tenha permanecido aceso durante a madrugada; não há previsão para conclusão da perícia 

Airton Lemos

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Tayline Manganeli

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