Poda de árvores em praça gera polêmica em Capão da Canoa

Proporção dos cortes e situação da fauna local indignaram moradores da região. reprodução / arquivo pessoal

Uma poda de árvores na Praça Luis Bassani, em Capão da Canoa, no Litoral Norte, gerou polêmica entre os moradores e repercutiu nas redes sociais, com publicação de vídeos como o que mostra troncos sem copas e passáros enfileirados em fios de energia elétrica.

Da proporção dos cortes à situação da fauna local, as queixas reverbaram na região, onde as árvores ainda não haviam passado pelo processo.

— A poda foi muito radical, tirando a beleza da praça e até mesmo a sombra. Eu sei que é época de poda, mas foi muito radical, achei muito errado — criticou Joice Larronda.

"Não se terá mais na praça o canto dos pássaros e a sombra das árvores. Ao som sinistro das motosserras, as aves fogem aos bandos do local. Foram dezenas de árvores que receberam o que eles chamam de poda", escreveu em uma publicação o veterinário Tiago Domingues.

Após repercussão nas redes sociais, a prefeitura afirmou que não houve crime ambiental e que os cortes foram motivados por uma infestação de pombas (leia mais abaixo).

A bióloga Natalia Soares, professora do curso de Ciências Biológicas da Universidade Feevale, chama atenção para o debate sobre arborização urbana, manejo da fauna e percepção ambiental da população que esse caso gera. Segundo ela, podas drásticas ou mutilações excessivas podem comprometer a saúde da árvore.

No entanto, Natalia problematiza o uso da justificativa de controle da infestação de pombas pela prefeitura para a poda na Praça Luis Bassani:

— A poda das árvores ali vai fazer com que os pombos se desloquem para outras árvores da cidade. Então, o problema não será cessado, só será transferido.

A bióloga defende a utilização de uma abordagem mais ampla, sistêmica e baseada no manejo integrado da fauna e flora para combater o problema.

Contraponto

De acordo com as secretarias de Meio Ambiente e de Obras, as árvores são de uma espécie exótica, chamada Casuarina, e os trabalhos foram acompanhados por um biólogo da prefeitura.

A administração municipal alega que os cortes foram realizados no período adequado do ano, entre maio e agosto, e respeitaram a regra de preservação de um toco entre 15 e 20 centímetros dos galhos.

O município reforça que autorizou a poda e afirma que as árvores poderiam, inclusive, ser totalmente removidas.