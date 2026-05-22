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Litoral Norte 
Notícia

Poda de árvores em praça gera polêmica em Capão da Canoa

Moradores criticam proporção dos cortes e alertam para prejuízo à fauna local; prefeitura afirma que ação foi motivada por infestação de pombas

Isabela Daudt*

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