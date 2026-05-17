Piloto sobrevive a queda de avião e passa mais de 24 horas desaparecido no Pará

Piloto foi encontrado após passar mais de 24 horas desaparecido na mata. Corpo de Bombeiros Militar do Pará / Divulgação

O piloto de uma aeronave de pequeno porte foi encontrado com vida no sábado (16), depois de passar mais de 24 horas desaparecido em uma área de mata em Benevides, na Região Metropolitana de Belém, no Pará. Ele havia sumido após a queda de um monomotor na zona rural do município, na manhã de sexta-feira (15). As informações são do g1.

Às equipes de resgate, o homem relatou que o avião teria colidido com um urubu momentos antes de cair. A causa do acidente, porém, ainda será investigada pela Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I).

Após a queda, o piloto saiu da aeronave em busca de ajuda, mas acabou se desorientando na mata. Ele foi localizado a cerca de cinco quilômetros do ponto onde o monomotor caiu. Quando as equipes chegaram ao local do acidente, o condutor já não estava mais junto ao avião.

Durante as buscas, policiais encontraram objetos pessoais atribuídos ao piloto, como relógio, óculos e peças de roupa, além de um vidro quebrado com manchas de sangue. O Corpo de Bombeiros informou que ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi encaminhado para uma unidade de saúde. O estado de saúde não foi divulgado.

Causa ainda será apurada

O acidente com o monomotor está sendo investigado. Redes Sociais / Reprodução