Piloto morre após queda de helicóptero em Pomerode, em Santa Catarina

Uma pessoa morreu após a queda de um helicóptero em Pomedore, Santa Catarina, nesta quinta-feira (21). O acidente aconteceu por volta das 8h30min.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a aeronave, um helicóptero Robinson R44 vermelho, teria incendiado ao cair no solo, em local de difícil acesso.
Quando os bombeiros chegaram ao local, o veículo ainda estava pegando fogo. Após a contenção das chamas, foi possível localizar o corpo. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.
O local permanece isolado. Segundo os bombeiros, o helicóptero só tinha um ocupante.
Além dos bombeiros, atenderam a ocorrência a Polícia Científica e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que irá conduzir a investigação sobre o acidente.