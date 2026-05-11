Peão morre pisoteado por touro durante rodeio em São Paulo

A vítima foi pisoteada no peito durante a competição. Rafael Silvio Oliveira / @rafa.silvio94 / Instagram / Reprodução

Rafael Silvio Oliveira morreu, no domingo (10), após ser atingido por um touro na arena do Votu International Rodeo, em Votuporanga, no Estado de São Paulo. O peão, de 32 anos, foi pisoteado no peito pelo animal após cair na arena onde participava da disputa por equipes.

O peão foi socorrido pela equipe de resgate do evento após o animal ser contido. Rafael foi então levado ao hospital Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, compartilhada nas redes sociais, a organização do evento informou que o peão foi "prontamente atendido pela equipe multidisciplinar de saúde do evento e transferido em UTI móvel para o hospital".

"É com profundo pesar que a organização do Votu International Rodeo 2026 recebeu a notícia da morte do atleta Rafael Silvio Oliveira, da ACR, na noite deste domingo (10), na Santa Casa de Votuporanga. A organização se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de Rafael Silvio neste momento de dor e reafirma que segue prestando toda a assistência necessária aos entes queridos do atleta", diz a nota divulgada pelo evento.

O enterro de Rafael está previsto para acontecer nesta terça-feira (12), às 10h, no Cemitério Municipal de Pedra Preta. As informações são do g1.