Passagem de ônibus da Região Metropolitana ficará mais cara após reajuste de 7,32% 

O aumento nos valores foi proposto pela Metroplan. Isadora Neumann / Agencia RBS

As passagens dos ônibus da região metropolitana de Porto Alegre vão ficar mais caras a partir de 2 de junho, após reajuste de 7,32% aprovado por unanimidade nesta terça-feira (26).

O aumento nos valores foi proposto pela Metroplan, órgão responsável por regular o transporte metropolitano, e aprovado pela Agência Estadual de Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

O cálculo do reajuste leva em consideração a inflação e a reoneração da folha de pagamento das operadoras, estabelecida por legislação federal, cuja implementação ocorre de forma gradual até 2028.

Como ficam as tarifas

O índice é o mesmo para todas as empresas, no entanto, os preços das tarifas variam conforme o itinerário e a modalidade do transporte (comum, semi-leito ou seletivo).

Na empresa Viamão, por exemplo, a viagem mais barata custa atualmente R$ 7,70. Com o reajuste aprovado, a passagem vai subir para R$ 8,26, um aumento de R$ 0,56.

Já a passagem na modalidade comum de Gravataí para Porto Alegre, que atualmente custa R$ 12,75, vai aumentar para R$ 13,68. No caso da modalidade seletivo, o custo sai dos atuais R$ 21,70 reais para R$ 23,28.

No caso de Canoas, a tarifa na modalidade comum com destino à Capital sobe dos atuais R$ 8,45 para R$ 9,06. Já a passagem de ônibus de Cachoeirinha para Porto Alegre sai de R$ 10,10 para R$ 10,82.

Outras regiões

Além do reajuste das tarifas na Região Metropolitana de Porto Alegre, a Agergs também aprovou os índices propostos pela Metroplan para o transporte intermunicipal metropolitano de outras regiões do Estado.

Tarifas de ônibus do Litoral Norte, Litoral Sul e da Serra também passam a contar com novos valores a partir de 2 de junho (confira os índices aprovados abaixo).

AULINOR (Aglomeração Urbana do Litoral Norte): 7,79%

AUSUL (Aglomeração Urbana do Litoral Sul) - Embaixador e Harms: 8,77%

AUSUL (Aglomeração Urbana do Litoral Sul) - Santa Silvana: 7,47%

RMSG (Região Metropolitana da Serra Gaúcha): 8,76%