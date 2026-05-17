Pai veste recém-nascida com roupa típica gaúcha para realizar último desejo da mãe, morta durante parto

Maria, antes de sair da maternidade. Anderson Tajes / Arquivo Pessoal

O caminhoneiro Anderson Tajes cumpriu o último desejo da esposa, Aislana Aires Policarpo, que morreu durante o parto da filha em Torres, no Litoral Norte. Antes de falecer, ela havia pedido que a pequena Maria deixasse a maternidade pilchada, vestindo roupa típica gaúcha.

Maria deixou o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes em 11 de maio, com três quilos e 390 gramas, vestindo boina, lenço, camisa e bombacha rosa, além de guaiaca e alpargata. Segundo Anderson, a gravidez era um sonho do casal.

O tradicionalismo fazia parte da rotina da família. Anderson transportava gado para rodeios e costumava passar boa parte dos finais de semana em eventos campeiros. Sempre que podia, Aislana acompanhava o marido nas viagens, nos acampamentos e na rotina ligada à cultura gaúcha.

— Ela amava estar no caminhão comigo, ir para rodeio, acampar. A gente sempre viveu muito isso — contou Anderson.

Anderson e Aislana, ainda grávida. Anderson Tajes / Arquivo Pessoal

Durante a gravidez, Aislana manteve um desejo: queria que a filha deixasse a maternidade usando uma pilcha. O casal já havia separado a roupa da bebê e comentava sobre isso com familiares e amigos. Uma prima viajou de Alegrete a Torres para entregar a vestimenta escolhida para Maria usar na saída do hospital.

— Ela andava avisando todo mundo da roupinha da Maria. Era um sonho dela — afirmou o pai.

Ao deixar o hospital, Anderson disse estar tomado por dois sentimentos.