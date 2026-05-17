Geral

Promessa cumprida
Notícia

Pai veste recém-nascida com roupa típica gaúcha para realizar último desejo da mãe, morta durante parto

Maria nasceu no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. Uma prima viajou de Alegrete para entregar a vestimenta escolhida para a gauchinha usar na saída do hospital

Giovani Grizotti

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS