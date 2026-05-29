Órfãos de vítimas de feminicídio passam a ter direito a pensão do INSS

Valor do auxílio será o de um salário-minimo. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Os filhos dependentes de mulheres vítimas de feminicídio tem direito, a partir desta sexta-feira (29), a pensão especial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo a norma, será concedido o valor de um salário-mínimo a menores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a um quarto deste valor.

A medida não se limita a filhos biológicos, podendo promover auxílio a enteados, menores sob guarda e tutelados que comprovem dependência econômica em relação à vítima.

Como Solicitar?

A solicitação pode ser feita pelo site, aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Documentação

O solicitante da pensão deverá apresentar o documento oficial de identificação pessoal com a foto da criança ou adolescente.

No caso da ausência deste documento, também é possível apresentar a certidão de nascimento.

Para comprovar o crime de feminicídio, deve ser apresentado um dos seguintes documentos:

Auto de prisão em flagrante

Denúncia, conclusão do inquérito policial ou decisão judicial

Se a pensão for para um dependente da mulher vítima de feminicídio, deverá ser apresentado o termo de guarda ou de tutela provisória ou definitiva.

Requerimento

O requerimento da pensão especial deve ser feito pelo representante legal dos filhos e dependentes da vítima do crime. Porém, é proibido que as crianças e adolescentes sejam representadas pelo autor, coautor ou participante do crime de feminicídio tanto para requerer quanto para administrar o benefício mensal.