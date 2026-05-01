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700 dias de incerteza
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"O tempo foi passando e a gente não conseguiu achar nenhuma pista": dois anos após enchente no RS, 23 pessoas seguem desaparecidas

Buscas por aqueles que sumiram na tragédia foram encerradas, mas investigações seguem abertas. Famílias ainda aguardam respostas

Júlia Ozorio

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Madu Brito

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