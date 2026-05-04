Nova diretoria do Sinduscon-RS toma posse para o biênio 2026–2028

Nova diretoria terá mandato de dois anos, com término previsto para 2028. Carol Negreiro / Sinduscon-RS

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) realizou, nesta segunda-feira (4), a cerimônia de posse da nova diretoria para o biênio 2026–2028.

O empresário Rafael Goellner Garcia, sócio-diretor da GC Engenharia, assumiu a presidência da entidade, sucedendo Claudio Teitelbaum, que encerrou sua gestão após quatro anos à frente do sindicato.

A solenidade reuniu autoridades, lideranças empresariais e representantes do setor, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre.

O novo presidente enfatizou o papel estratégico do setor para o desenvolvimento econômico e social.

— A construção civil vai muito além das obras. Ela gera empregos, viabiliza moradias, transforma cidades e melhora a vida das pessoas — afirma Garcia.

Ao abordar o cenário de 2026, Garcia apontou um ambiente desafiador para o setor, com fatores como ano eleitoral, reforma tributária, juros elevados, restrição de crédito, pressão de custos, escassez de mão de obra e insegurança jurídica.

A nova diretoria terá mandato de dois anos, com término previsto para 2028.

Veja quem faz parte da diretoria 2026–2028

Presidente: Rafael Goellner Garcia

Vice-presidentes: Aldo Pinheiro, Antonio Mary Ulrich, Daniel Goldsztein, Giulia Tolotti, Gustavo Navarro, Juliano Melnick, Kleber Sobrinho, Leonardo Salvaterra Treiguer, Luciano Bocorny Correa, Marcelo Guedes, Narciso A. dos S. Silva, Pedro Henrique Eick Bronstrup, Rafael Antonio Petry Lonzetti, Ramiro Chaves Laurent, Ricardo Michelon, Roberto Sukster, Rodrigo da Rocha Pavei, Romeu Oliveira Tomasetto, Sandra Axelrud Saffer e Sergio Gilberto Bottini Junior.

Conselho fiscal: Hugo Scipião Ferreira Junior, José Carlos Cervieri e Moacir Kwitko.

Suplentes do conselho fiscal: Antonio Mary Ulrich, Paulo Vanzetto Garcia e Ricardo Antunes Sessegolo.

Conselho consultivo: Fedele Scorza, Luis Roberto Andrade Ponte, Sérfio Sant’anna Pegoraro, Zalmir Chwartzmann, Paulo César Brasil Amaral, Pedro Alberto Tedesco Silber, Carlos Alberto Aita, Paulo Vanzetto Garcia, Ricardo Antunes Sessegolo, Aquiles Dal Molin Junior, Claudio Teitelbaum, Alfredo Pessi, Enio Pricladnitzki, José Carlos Cervieri, Moacir Kwitko e Renato Goldstein.

Delegados junto à federação: Rafael Goellner Garcia e Claudio Teitelbaum