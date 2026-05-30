"Não queria acreditar, é algo bem grave", diz prefeito sobre caminhão encontrado após 10 anos enterrado em Araricá

O caminhão-caçamba desaparecido há 10 anos e encontrado enterrado em um terreno público às margens do Arroio Ferrabrás, próximo ao centro de Araricá, no Vale do Sinos, causa preocupação à prefeitura. O veículo pertenceria ao município e foi achado após um levantamento de patrimônio realizado no começo de 2025.

O prefeito Oseias Cardoso afirmou que circulavam boatos indicando o local onde o veículo estaria enterrado.

— Começamos a ouvir as pessoas que trabalham aqui e disseram: "Olha, esse caminhão foi enterrado na beira do arroio". A gente não queria acreditar, porque é algo bem grave, é um crime ambiental, tem vários problemas — disse.

Segundo a prefeitura, o último registro oficial de movimentação do veículo é de 2014, quando chegou a ser multado em Porto Alegre. No entanto, há o registro de uma imagem do Google que supostamente mostraria o caminhão trabalhando em uma terraplanagem no município em 2017.

Caminhão foi desenterrado por equipes da prefeitura. Jaisson Mateus / Prefeitura de Araricá

A suspeita é de que o desaparecimento tenha ocorrido entre 2017 e 2018. Equipes foram enviadas à área para verificar as informações e localizaram o maquinário.

— Falei para o pessoal: "Vamos ver, vamos pegar as máquinas e começar a fazer buraco em torno do arroio para ver se temos alguma coisa". Para nossa surpresa, o operador da máquina encontrou. Fiquei sem acreditar — relatou o prefeito.