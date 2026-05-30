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"Não queria acreditar, é algo bem grave", diz prefeito sobre caminhão encontrado após 10 anos enterrado em Araricá

Veículo estava sumido dos registros oficiais e foi localizado após apuração interna. Polícia Civil abriu inquérito e realiza perícia para identificar responsáveis por ocultar o patrimônio público

Júlia Taube

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Diego Nuñez

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