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"Muito tempo de vida sem qualidade talvez não faça sentido", diz presidente de grupo que defende direito à morte assistida

Advogada e pesquisadora Luciana Dadalto está à frente da Eu Decido, fundada há um ano para discutir tema que enfrenta resistência em muitos segmentos

Pedro Garcia

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