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MP solicita que Estado apresente estudos sobre obra de proteção contra enchente na zona norte de Porto Alegre

Alterações emergenciais previstas para o entorno do Aeroporto Salgado Filho preocupam moradores de cidades vizinhas, que temem risco de alagamentos

Leticia Mendes

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