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Morre Renato Cramer Peixoto, ex-juiz e ex-superintendente da Susepe, aos 78 anos

Magistrado teve atuação na área da Infância e Juventude em Porto Alegre e presidiu o Conselho Penitenciário do RS

Zero Hora

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