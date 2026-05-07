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Morre o empresário Arnaldo José de Mello, fundador da Dentária Guaíba, aos 89 anos

Atuou por mais de três décadas no setor odontológico em Porto Alegre e era lembrado pela atuação comunitária e pelo espírito solidário

Juliano Lannes*

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