Morre o empresário Arnaldo José de Mello, fundador da Dentária Guaíba, aos 89 anos

Arnaldo José de Mello fundou a Dentária Guaíba, que permaneceu sob sua liderança até o ano 2000. Arquivo Pessoal / Reprodução

Empresário do setor odontológico conhecido por sua atuação comunitária e religiosa em Porto Alegre, Arnaldo José de Mello faleceu no último domingo (3), aos 89 anos, por morte súbita.

Fundador da Dentária Guaíba, empresa criada em 1968 e considerada uma das mais antigas do segmento no Brasil, Mello construiu trajetória marcada pelo empreendedorismo, pelo trabalho voluntário e pela dedicação à família.

Natural de Blumenau, em Santa Catarina, onde nasceu em 12 de dezembro de 1936, o empresário se mudou para o Rio Grande do Sul e consolidou carreira na capital gaúcha. Em março de 1968, fundou a Dentária Guaíba, que permaneceu sob sua liderança até o ano 2000 e segue em atividade até hoje.

Descrito pelos familiares como um homem de personalidade forte, honrado e digno de confiança, é lembrado pela disposição em ajudar as pessoas e pela capacidade de mobilizar quem estava ao redor.

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Atuação social e religiosa

Além da atuação empresarial, Mello teve forte envolvimento comunitário e religioso. Durante muitos anos, participou da organização de almoços beneficentes ligados à Catedral Metropolitana de Porto Alegre, ajudando no preparo das refeições e na arrecadação de recursos.

Também atuou na produção e distribuição de sopões para pessoas em situação em vulnerabilidade durante madrugadas frias na Capital. Após a aposentadoria, formou-se diácono e passou a colaborar junto à Paróquia de Torres, no Litoral Norte.

Interesse por futebol e música gaúcha

Antes de chegar ao Rio Grande do Sul, ainda em Santa Catarina, foi goleiro do Blumenau na década de 1950 e chefe de escoteiros.

Torcedor do Inter, Mello também apreciava a música gaúcha. No cotidiano, cultivava hábitos simples e gostava de cozinhar para familiares e amigos. O costelão preparado por ele era uma das marcas dos encontros em família. Segundo os parentes, também apreciava mocotó e costumava repetir:

— Um lugar para cada coisa, cada coisa no seu lugar.

Casado desde 1960 com Cléia Teresinha Barbosa de Mello, deixa quatro filhos, oito netos e cinco bisnetos.