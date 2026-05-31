Morre aos 47 anos o jornalista Jimmy Azevedo

Jornalista Jimmy Azevedo, em foto de arquivo. Arquivo Pessoal / Jimmy Azevedo

O jornalista Jimmy Azevedo, 47 anos, morreu na manhã deste domingo (31), em Porto Alegre.

Ele tratava um câncer de pulmão, que se espalhou para outros órgãos. Estava internado havia 20 dias no Hospital Santa Rita. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro.

Jimmy trabalhava como assessor do vereador Pedro Ruas (PSOL) desde 2020.

— Mesmo doente, não queria parar. Trabalhava com o computador de casa, do hospital. Era um cara fantástico como jornalista, assessor e militante social. Sabia de tudo sempre, dos assuntos antes de mim, se envolvia com as causas sociais. Sabia dos fatos e saíamos juntos para atuar — disse Ruas.

Formado em jornalismo pela Unisinos, em 2005, Jimmy trabalhou em assessoria parlamentar no começo da carreira, na Assembleia Legislativa. Depois, passou por veículos como Band, Jornal do Comércio e Rádio Guaíba, onde fez coberturas de Geral, Polícia e, principalmente, assuntos de Política.

Participou da cobertura da tragédia da Boate Kiss e fez reportagem para o Correio do Povo, em 2013, a partir do inusitado encontro com o músico Belchior, em um hotel na Capital.

Fora do jornalismo, se dedicava à música. Descrito por amigos como uma pessoa muito sensível, era músico, compositor, letrista e guitarrista, tendo participado de diversas bandas. Nos últimos anos, tocou com a Ilegítimos, banda com a qual chegou a gravar um álbum.