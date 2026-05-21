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Carro derruba poste em Canoas, deixa feridos e causa falta de luz por mais de oito horas; veja vídeo

Acidente aconteceu no bairro Estância Velha na noite de quarta-feira. Serviço só foi restabelecido na manhã desta quinta

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