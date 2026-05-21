Carro derruba poste em Canoas, deixa feridos e causa falta de luz por mais de oito horas; veja vídeo

Moradores da Rua Açucena, no trecho entre as avenidas Dr. Sezefredo e Santos Ferreira, no bairro Estância Velha, em Canoas, ficaram mais de oito horas sem energia elétrica. A interrupção no fornecimento foi causada por um acidente que envolveu dois veículos e derrubou um poste. Veja vídeo acima.

O acidente ocorreu às 21h de quarta-feira (20). Desde então, a região estava às escuras. A luz foi restabelecida por volta das 6h desta quinta-feira (21), após manutenção realizada na rede por equipes da RGE durante a madrugada.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um carro realiza o retorno na Rua Açucena e é atingido por outro veículo.

Após a batida, o carro ainda atingiu um poste de energia, que foi derrubado.