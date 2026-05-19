Moradores de Alvorada reclamam de oscilação na luz há mais de mês; CEEE Equatorial promete vistoria

Moradores do bairro Jardim Porto Alegre, em Alvorada, na Região Metropolitana, reclamam de oscilações na luz há pelo menos um mês. Para tentar entender o que está causando essas interrupções, a CEEE Equatorial promete realizar vistoria na área ainda nesta semana.

A concessionária informou que já possui um plano de manutenção específico para a área.

Segundo os moradores, as oscilações causaram até queima de aparelhos eletrônicos, como televisão e geladeira. A moradora Elizete Rosa, 65 anos, diz que, apesar de os vizinhos abrirem protocolos no site da companhia, o problema persiste.

— A luz está oscilando em todas as casas. A CEEE não resolve, daí queima aparelhos e ninguém se responsabiliza — reclama.

Elizete conta que, quando questiona a concessionária, a resposta é que trata-se de um problema na instalação de um poste que abastece a sua casa. No entanto, ela diz que já fez os ajustes solicitados, mas as quedas de luz continuam ocorrendo.

Também morador do bairro Jardim Porto Alegre, Siloe de Freitas Alende, 65, relata que, mesmo com as falhas no serviço prestado, a conta está até mais cara no final do mês:

— De uns 30 dias para cá a luz vem caindo cada vez mais. E a conta aumentou bastante, em torno de 30% a 40%.

Ainda conforme Alende, as oscilações costumam ocorrer com mais frequência nos finais de semana.

Moradores questionam mudança na fatura

Em razão das oscilações persistentes, os moradores do bairro Jardim Porto Alegre levantam a suspeita de que terceiras pessoas poderiam estar usando a energia elétrica. Para eles, isso também justifucaria o encarecimento da conta.

A desconfiança dos moradores em relação à conta de luz se deve porque, na conta, há um item chamado "Parceiro de Negócio" , com um número diferente de Unidade Cosnsumidora (UC). De acordo com os moradores, a aparição desse termo na conta é recente.

Eles alegam que a UC que aparece neste campo não pertence a sua residência. A CEEE afirma que se trata de uma nomenclatura técnica para identificação interna do cliente. "Essa nomenclatura não tem nenhuma influência sobre o valor cobrado na tarifa", diz nota da CEEE Equatorial.

*Sob supervisão de Ana Müller

Posicionamento

Leia a nota da CEEE Equatorial na íntegra:

A CEEE Equatorial informa que enviará uma equipe para vistoriar a rede elétrica da região afetada em Alvorada. O objetivo é analisar o sistema que abastece os clientes locais e solucionar as ocorrências recentes. A empresa destaca que realiza inspeções preventivas contínuas e já possui um plano de manutenção específico para a área.

Como parte do compromisso de garantir energia de qualidade, a Distribuidora intensificou os trabalhos em Alvorada. Apenas no primeiro trimestre de 2026, foram realizadas mais de 640 ações, entre manutenções preventivas, corretivas e obras — um volume 32% acima do planejado. O detalhamento dessas ações, como parte do nosso compromisso com a transparência, está disponível no portal maisenergiars.com.br.

Desde 2021, os investimentos nas redes de Alvorada ultrapassam os R$ 20 milhões. Entre as principais melhorias entregues, destacam-se:

* Mais de 500 km de redes inspecionadas;

* Substituição de mais de 2 mil postes;

* Instalação de mais de 180 novos transformadores;

* Implantação de 29 equipamentos de automação de rede.

Esses investimentos geraram impacto direto na qualidade do serviço: até novembro de 2025, o tempo médio que o cliente fica sem energia (DEC) caiu 58%, e a frequência das interrupções (FEC) reduziu 43%, conforme os indicadores da ANEEL.

Sobre as faturas de energia:

Em relação ao questionamento sobre o item “Parceiro de Negócio” presente na conta, a empresa esclarece que se trata apenas de uma nomenclatura técnica para identificação interna do cliente. Essa nomenclatura não tem nenhuma influência sobre o valor cobrado na tarifa. Dúvidas detalhadas sobre a composição da conta podem ser consultadas no site da Distribuidora, na aba "Entenda sua Conta".

Para que todas as solicitações sejam mapeadas e atendidas com agilidade, é indispensável que os clientes registrem o protocolo nos canais oficiais:

* WhatsApp (Clara): (51) 3382-5500

* Central de Atendimento: 0800 721 2333

* Aplicativo: Equatorial Energia (Android e iOS)

* Site: equatorialenergia.com.br