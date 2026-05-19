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Moradores de Alvorada reclamam de oscilação na luz há mais de mês; CEEE Equatorial promete vistoria

Interrupções na energia são registradas no bairro Jardim Porto Alegre e já causaram até queima de aparelhos eletrônicos

Isabela Daudt*

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