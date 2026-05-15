Segundo a administração da fazenda, o ataque aconteceu quando a família voltava da trilha da cachoeira. Instagram: voltadaserracachoeiracordovil / Divulgação

Uma menina de oito anos foi atacada por uma onça-parda durante um passeio em um santuário na região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, na quinta-feira (14). Em nota, a administração da Fazenda Volta da Serra disse que o ataque aconteceu no momento em que a família retornava da trilha de acesso à cachoeira. As informações são do g1.

Segundo o texto divulgado, assim que a onça saltou sobre a menina, os pais e um funcionário da fazenda interromperam o ataque, fazendo o animal fugir para a mata. A criança, que estava comemorando o aniversário, está hospitalizada. De acordo com a nota, a vítima teria ficado ferida no rosto.

A menina foi encaminhada para o Hospital de Base de Brasília onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, foi atendida pelo Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

Conforme o boletim médico divulgado nesta sexta-feira (15), às 11h, a paciente apresenta quadro estável e é acompanhada pela equipe médica do hospital.

Leia a íntegra da nota da direção do santuário

"A Fazenda Volta da Serra confirma a ocorrência de um incidente envolvendo uma onça-parda, que atacou um dos nossos visitantes, uma criança de oito anos, no momento em que sua família retornava da trilha de acesso à cachoeira, acompanhada pelo colaborador do atrativo responsável pela operação de fechamento da área.

Assim que a onça saltou sobre a criança, seus pais e o funcionário da Fazenda interromperam o ataque e o animal fugiu para a mata. A vítima, ferida no rosto, recebeu pronto atendimento e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Alto Paraíso, com o apoio da equipe operacional do atrativo.

O Plano de Atendimento a Emergências do atrativo foi imediatamente acionado. O Corpo de Bombeiros foi chamado e uma guarnição deslocou-se, de imediato, até à unidade hospitalar.

Como a médica responsável pelo atendimento concluiu pela necessidade de transferência da paciente para uma unidade hospitalar com suporte de maior complexidade, o coordenador de operações do Corpo de Bombeiros buscou a disponibilização de uma aeronave para apoio à ocorrência, o que não se concretizou devido à impossibilidade de operações noturnas nos municípios de Alto Paraíso e Formosa.

A equipe do hospital, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, obteve vaga para atendimento da criança no Hospital de Base de Brasília e disponibilizou uma ambulância equipada, acompanhada por médico e profissionais de enfermagem, de modo a garantir suporte adequado durante todo o deslocamento. O pai da criança seguiu na ambulância.

Um dos gestores da Fazenda Volta da Serra responsabilizou-se por conduzir para Brasília, no veículo da família, a mãe da vítima e a outra criança, que não sofreu ferimentos.

Como medida preventiva, em conformidade com os protocolos de segurança e gestão de riscos adotados pela Volta da Serra, a visitação no local está temporária e voluntariamente suspensa para análise técnica do ocorrido.