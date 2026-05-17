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Após encontro nos Eua
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Lula diz que aposta em boa relação pessoal com Trump para blindar o Brasil de novas tarifas

Em entrevista ao Washington Post, presidente disse que divergências políticas não impedem diálogo com os Estados Unidos sobre comércio e investimentos

Zero Hora

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