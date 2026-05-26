Lote de azeite de oliva é retirado do mercado após fraude ser identificada

O lote 260289 do azeite de oliva extravirgem será recolhido a partir desta terça-feira (26). Divulgação / Mapa

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou, nesta terça-feira (26), que o lote 260289 do azeite de oliva extravirgem da marca San Paolo foi considerado "desclassificado e impróprio para consumo humano". O alerta foi anunciado através da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA).

A classificação ocorre após o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), em Goiás, confirmar a "presença de mistura de outros óleos vegetais na composição do produto", o que configura fraude, segundo o órgão.

Após os resultados laborais, a Superintendência Federal de Agricultura em São Paulo (SFA-SP), com atuação do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal em Araraquara, determinou o recolhimento do lote irregular.

Comércio proibido

O Mapa também identificou "irregularidades" em relação à empresa que importa e comercializa o azeite de oliva. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e o endereço da organização que aparecem nos rótulos e documentos fiscais "não foram localizados ou confirmados".

A SFA-SP notificou a empresa e, como a organização não se manifestou dentro do prazo estabelecido, será "autuada administrativamente".

A Secretaria de Defesa Agropecuária destaca que o comércio do produto "constitui infração grave". Além disso, o Mapa orienta que os consumidores verifiquem os rótulos dos produtos e interrompam imediatamente o consumo, substituindo o lote, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.