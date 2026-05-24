Justiça do Trabalho agenda 4,8 mil audiências de conciliação no RS

Em 2025, TRT-RS registrou 153,5 mil processos. Sempro / TRT-RS

A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul tem cerca de 4,8 mil audiências de conciliação agendadas entre segunda-feira (25) e sexta-feira (29) durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2026. O mutirão ocorrerá em varas do trabalho, postos avançados e centros de conciliação em todo o Estado, com o objetivo de estimular acordos entre trabalhadores e empregadores e tentar acelerar o encerramento de processos.

Somente neste ano, a Justiça do Trabalho gaúcha já recebeu 45.185 novas ações. Em 2025, o TRT-RS registrou 153,5 mil processos no primeiro grau, alta de 15,3% em relação ao ano anterior e o maior volume desde 2017, ano da entrada em vigor da reforma trabalhista.

Vice-presidente institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) e coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Nupemec), o desembargador Cláudio Antônio Cassou Barbosa afirma que a conciliação pode ocorrer em qualquer fase da ação trabalhista, inclusive em processos que já estejam em grau de recurso.

— É um trabalho que reúne todos os juízes das varas do trabalho, postos avançados e centros de conciliação do Estado inteiro. Qualquer processo pode ser resolvido através de um acordo — afirma.

Segundo o magistrado, o acordo pode evitar anos de tramitação até uma decisão definitiva.

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— Muitas vezes, o melhor para as partes não é esperar uma sentença definitiva. O acordo resolve a questão tanto para o empregador quanto para o empregado — diz.

No ano passado, a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista terminou com 1.563 acordos homologados no Rio Grande do Sul. Foram realizadas 4.810 audiências, com R$ 78,7 milhões pagos aos trabalhadores.

As audiências poderão ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida. Em alguns casos, o juiz participa da vara do trabalho enquanto uma das partes acompanha a audiência por videoconferência.

— Toda a Justiça do Trabalho está equipada para realizar audiências com uso da tecnologia. Mas, em muitos casos, a presença física facilita o diálogo e aproxima as partes — afirma Barbosa.

Principais conflitos

Entre os pedidos mais frequentes na Justiça do Trabalho estão horas extras, verbas rescisórias, adicional de insalubridade e indenizações por dano moral.

Segundo Barbosa, a maior parte das ações ainda envolve descumprimento de direitos básicos da relação trabalhista.

— A maioria dos processos é relacionada a direitos elementares. Muitas vezes, parcelas rescisórias que não foram pagas, horas extras e adicional de insalubridade — afirma.

Também seguem em alta ações envolvendo acidentes de trabalho e pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício, especialmente em discussões ligadas à chamada pejotização.

— O que nós vemos é que tem que separar as coisas. Uma coisa é um profissional autônomo prestando serviço. Outra é alguém trabalhando como empregado, mas sem carteira assinada. Isso continua gerando muitos processos — afirma o desembargador.

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O magistrado também avalia que a reforma trabalhista ampliou dúvidas sobre os limites entre vínculo empregatício e prestação de serviço.

— A reforma trabalhista, de certa forma, sinalizou para a sociedade algo como se a CLT fosse opcional. E, na verdade, não é assim — diz.

Ao longo de 2025, a Justiça do Trabalho gaúcha garantiu R$ 5,55 bilhões em pagamentos a trabalhadores que obtiveram decisões favoráveis ou acordos homologados. Desse total, R$ 1,56 bilhão teve origem em conciliações.