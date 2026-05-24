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Justiça do Trabalho agenda 4,8 mil audiências de conciliação no RS

Mutirão, que ocorre entre esta segunda-feira (25) e sexta-feira (29), busca ampliar acordos em ações sobre horas extras, rescisões e insalubridade entre outras

Airton Lemos

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