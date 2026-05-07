Juíza que atuava no RS morre após procedimento de coleta de óvulos

A juíza Mariana Francisco Ferreira, 34 anos, morreu após coleta de óvulos em uma clínica de reprodução assistida em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ela atuava na Comarca de Sapiranga, no Vale do Sinos.
O caso foi registrado como morte suspeita e morte acidental e é investigado pela polícia, que busca esclarecer se o óbito se deu por possíveis falhas no atendimento ou em decorrência de complicações médicas comuns ao procedimento.
Segundo boletim de ocorrência, a vítima realizou uma coleta de óvulos para fertilização in vitro na manhã de segunda-feira (4) em uma clínica de reprodução assistida.
De acordo com o registro, após receber alta por volta das 9h, Mariana voltou para casa, mas passou a apresentar fortes dores e sensação de frio. Diante da piora, a mãe a levou de volta para a clínica por volta das 11h.
Mariana foi encaminhada para a Maternidade Mogi Mater, onde deu entrada às 17h e foi levada diretamente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
No dia seguinte, a paciente passou por uma cirurgia. Apesar das medidas adotadas, o quadro clínico evoluiu de forma grave.
Quem era a juíza
Mariana era de Niterói, no Rio de Janeiro, e ingressou no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul em dezembro de 2023, quando foi designada para a 1ª Vara Judicial da Comarca de Parobé.
Ao assumir o cargo, ela relatou que sonhava desde a adolescência em se tornar juíza de Direito e que iniciou a preparação para a carreira em 2018, cinco anos antes de prestar concurso, segundo o Tribunal de Justiça do RS.
Em 2025, atuou no Juizado da 1ª Vara Regional de Garantias, em Porto Alegre, e posteriormente na 1ª e na 2ª Vara Criminal da Comarca de São Luiz Gonzaga. Em fevereiro deste ano, passou a atuar no Juizado da Vara Criminal de Sapiranga.
Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul lamentou a morte da magistrada.
A corregedora responsável pela comarca afirmou que a juíza se destacou pelo “zelo na apreciação das causas” e pelo comprometimento com a efetividade das decisões. O tribunal também decretou luto oficial de três dias.