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Jornalista Eduardo Bueno, o Peninha, é indiciado por dizer que evangélicos não deveriam ter direito a voto

Em vídeo, que foi retirado do ar por ordem judicial, jornalista classificou grupo como "nefasto e desprezível". Peninha permaneceu em silêncio durante interrogatório na delegacia

Duda Romagna

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