Jornalista Eduardo Bueno, o Peninha, é indiciado por dizer que evangélicos não deveriam ter direito a voto

Falas apareceram em vídeo publicado no início do ano. Fernando Gomes / Agencia RBS

O jornalista e escritor Eduardo Bueno, conhecido como Peninha, foi indiciado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (7) pelo crime de discriminação religiosa contra evangélicos. A investigação foi concluída pela Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância.

Segundo a Polícia Civil, o inquérito foi aberto para apurar o conteúdo de um vídeo publicado por Bueno em 28 de janeiro de 2026. Na gravação, o jornalista afirma que evangélicos não deveriam ter direito a voto e os classifica como "nefastos e desprezíveis".

O vídeo foi retirado do ar por determinação judicial após uma representação da própria Polícia Civil. Durante seu interrogatório na delegacia, Eduardo Bueno optou por permanecer em silêncio.

Em nota, os advogados de defesa, Alexandre Wunderlich e Camile Eltz de Lima, afirmam que a fala ocorreu "dentro dos limites legais do exercício da liberdade de expressão.

"A manifestação ocorreu dentro dos limites legais do exercício da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento, trata-se de direito de crítica abstrata, tendo clara finalidade jocosa. Não ocorreu preconceito à liberdade religiosa e o indiciamento será revisto no Judiciário", afirma a defesa.

O indiciamento foi pelo crime de discriminação religiosa praticada pela internet, previsto no artigo 20, parágrafo 2º, da Lei Federal 7.716/89. Com a conclusão do inquérito, o caso será remetido ao Poder Judiciário para avaliação do Ministério Público.