INSS lança sistema para empresas consultarem afastamentos de funcionários; veja detalhes

É preciso que a organização autentique sua conta no site Gov.br para acessar o INSS Empresa. Camila Hermes / Agencia RBS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou nesta sexta-feira (15) o INSS Empresa. A ferramenta permite que as instituições empregadoras consultem os afastamentos de seus funcionários durante a vigência de seus contratos de trabalho.

O INSS Empresa vem para substituir o sistema Consulta Auxílio-Doença por Empresas (Conadem). Segundo o governo federal, o mecanismo possui uma interface "mais intuitiva" e oferece dados desde 2019, em tempo real e com atualizações imediatas para as empresas.

Como acessar o INSS Empresa

Para acessar a ferramenta é preciso que a empresa autentique sua conta no site Gov.br, com uso de certificado digital de pessoa jurídica.

São aceitos pelo sistema os certificados digitais de pessoa jurídica do tipo A1 ou A3, emitidos por autoridades credenciadas pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informação (ITI). O uso de certificado em nuvem não é permitido.

Após efetuar o acesso, o usuário responsável pelo certificado digital poderá autorizar um representante para visualizar as informações disponíveis no sistema. As pessoas autorizadas obterão acesso ao INSS Empresa através de sua conta Gov.br, com CPF e senha, desde que possuam conta prata ou ouro.

Informações para consulta

Com o sistema, as empresas podem acessar diferentes dados relacionados aos benefícios dos funcionários, como:

Número, espécie e situação do benefício

Datas de requerimento, início, despacho e cessação do benefício

Informações sobre afastamentos durante o vínculo empregatício

Dados de benefício por incapacidade (antigo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez), quando aplicável

Vantagens

Conforme o governo federal, o INSS Empresa oferece vantagens para as organizações, como: