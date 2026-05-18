Incêndio deixa padaria parcialmente destruída em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma padaria em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, na madrugada desta segunda-feira (18).

A área atingida é o segundo andar, onde eram produzidos os pães e demais produtos comercializados no local. O primeiro pavimento, onde os clientes são atendidos, não foi atingido pelas chamas. Ninguém se feriu.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o sinistro começou por volta das 4h40min na Rua Costa Rica, no bairro Santo Afonso. A ocorrência foi atendida com apoio da equipe de São Leopoldo. O fogo foi controlado por volta das 5h30min.

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— Era abastecida por botijões P13, botijões pequenos. A gente retirou todos lá de cima e agora solicitou à concessionária que faz o abastecimento de gás para vir retirar do local esses botijões — afirma o tenente Ronaldo Amarante.

O proprietário, Moisés Lewandowski, disse que ainda não sabe a causa do incêndio:

— A gente chegou ali para trabalhar e estava pegando fogo lá na parte dos fornos, fritadeira. Então, pode ter sido um curto-circuito, não tem como falar o que pegou sem investigar.