Helicóptero utilizado como monumento em Santa Maria irá para a UFSM

Helicóptero do modelo Bell H-1H está restaurado e armazenado na Base Aérea de Santa Maria. Base Aérea de Santa Maria / Divulgação

O helicóptero que era utilizado como monumento no acesso da Avenida Fernando Ferrari com a BR-158, em Santa Maria, já tem novo destino. Ele deve ser encaminhado para a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e ser instalado em um hangar para ser utilizado nos estudos do curso de Engenharia Aeroespacial.

A solicitação formal veio da UFSM no início deste ano, após manifestação formal da prefeitura em devolver o veículo ao acervo do Comando da Aeronáutica. O modelo do equipamento é o Bell H-1H "Huey", prefixo 8701. Ele tem um peso de 2,5 toneladas, comprimento de 17 metros e quatro metros de altura.

Leia Mais De cânticos missioneiros a esculturas sacras, como a arte guarani ergueu um patrimônio cultural no RS

Doado para a prefeitura municipal em 2016 para uso exclusivo como monumento, o helicóptero passou por intempéries no período em que ficou no local. Além disso, ele também foi alvo de pichações e invasões.

Em 4 de julho de 2023, o veículo foi retirado para passar por manutenção e encaminhado novamente para a Base Aérea de Santa Maria. Segundo o comando, os trabalhos foram realizados por técnicos especializados e a aeronave atualmente está restaurada e armazenada, aguardando a conclusão dos trâmites.

A base onde ficava o helicóptero está vazia desde então. Em nota, a prefeitura afirmou que está discutindo, no âmbito das secretarias de Turismo e de Desenvolvimento Econômico e Inovação, alternativas para o espaço, visto que é uma via de acesso de entrada e saída da cidade.

Agora, ele precisa passar por um processo de devolução da prefeitura para a Força Aérea Brasileira, para então ser repassado da FAB para a UFSM. A expectativa, conforme a base aérea, é de que a tramitação aconteça de maneira praticamente simultânea e, por isso, em até seis meses a aeronave deve estar no campus da instituição.

Conforme o professor Marcelo Zanetti, o helicóptero será uma importante conquista para o curso, visto que há diversas disciplinas que tratam de construção e compreensão de diferentes aeronaves. O hangar onde ele ficará já conta com um avião.

O modelo Bell H-1H é uma aeronave americana utilizada em missões de transporte de busca e salvamento. Foi fabricado em 1967 e chegou ao Brasil em 1997. É comumente chamado de Sapão, segundo o professor Zanetti.