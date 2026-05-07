GZH vence prêmio internacional com o projeto “Jornalistas como criadores: uma estratégia de crescimento para vídeos em redes sociais”

Diretor-executivo de Operações e Negócios B2C do Grupo RBS, Marco Gomes (D), representou a empresa na premiação. INMA / Divulgação

Finalista em três categorias, GZH recebeu nesta quinta-feira (7) o prêmio de “Melhor Uso de Mídias Sociais” do INMA Global Media Awards 2026. A distinção foi concedida pelo projeto “Jornalistas como criadores: uma estratégia de crescimento para vídeos em redes sociais”, voltado à criação de conteúdo jornalístico em vídeos curtos, com narrativa nativa e linguagem adaptada para as plataformas digitais. O diretor-executivo de Operações e Negócios B2C do Grupo RBS, Marco Gomes, representou a empresa na ocasião, recebendo o prêmio na cerimônia realizada em Berlim, em meio ao INMA World Congress of News Media.

Iniciativa da International News Media Association (INMA), comunidade global de empresas de mídia jornalística, a premiação deste ano considerou os critérios de inovação no jornalismo, engajamento do público e produtos impulsionados por inteligência artificial na escolha dos projetos finalistas. As categorias focaram em excelência de marcas de notícias, recursos midiáticos, audiência, inovação, produto, assinaturas, redação e publicidade.

O projeto vencedor de GZH propôs repensar o modelo de produção de conteúdo jornalístico para suas redes sociais. No novo formato, em vez de redistribuir materiais, o veículo digital passou a criar conteúdo nativo, com linguagem adaptada e foco em vídeos curtos. Em Instagram Reels, TikTok e YouTube Shorts, a operação gerou 559 milhões de visualizações em 2025, superando a meta original em mais de 90%.

— Receber o prêmio do INMA é um reconhecimento ao valor que conteúdos nativos e relevantes no digital geram para nossos negócios. Com o projeto de Short Videos, conseguimos ampliar a presença do jornalismo e esporte da RBS em plataformas terceiras, aumentando alcance e engajamento, além de abrir oportunidades de receita. Isso reforça a importância de acompanharmos a evolução no consumo e desenvolvermos soluções que conectem usuários e marcas — afirma a gerente-executiva de Produto Digital de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS, Débora Pradella.