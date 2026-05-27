Grupo RBS anuncia expansão da Gaúcha e maior cobertura de Copa do Mundo da sua história

Em um dia de programação especial nesta quarta-feira (27), o Grupo RBS anunciou a expansão de seu ecossistema digital e a maior cobertura de Copa do Mundo da sua história.
Às vésperas do principal evento do futebol mundial e prestes a completar 100 anos, a Gaúcha, emissora licenciada pela FIFA, estará ainda mais próxima do público, com canais de news e esporte no YouTube e nas redes sociais, potencializando o alcance e a relevância da marca que é referência em jornalismo no Rio Grande do Sul.
Ampliando a presença na região Norte com foco em conteúdo hiperlocal, a empresa também anunciou o lançamento da rádio Gaúcha Passo Fundo.
Para anunciar as novidades, os programas Gaúcha Atualidade, Timeline e Sala de Redação foram apresentados de diferentes lugares de Porto Alegre nesta quarta, em uma programação especial com mais de nove horas e dezenas de comunicadores envolvidos. Durante a tarde, conta ainda com a transmissão do Gaúcha+, de Passo Fundo; Conversas Cruzadas, da PUCRS; e Show dos Esportes, do Gaúcha Sports Bar.
Entradas de repórteres de Pelotas, Caxias do Sul, Rio Grande e Santa Maria ganharam destaque na transmissão. Esta conexão direto das ruas, on air e digital, agora ganha novos canais em streaming e perfis nas redes sociais para reforçar a presença e a relevância da Gaúcha ao lado do público, 24 horas por dia, sete dias por semana, ao longo de toda a jornada diária: no trânsito, em casa, no trabalho, na pausa para descansar, na torcida pelo time do coração e pelo Brasil na Copa.
Esse é o mote da campanha publicitária com o conceito "Tá na tua vida, tá na Gaúcha", assinada pela agência HOC e lançada nesta quarta-feira, com filme da produtora O Clube, para marcar este movimento.
A CEO da RBS, Patrícia Fraga, anunciou as novidades no Gaúcha Atualidade, transmitido do Largo Glênio Peres, no centro de Porto Alegre. A Gaúcha expande sua presença multiplataforma por meio de dois canais no YouTube e perfis nas redes sociais (Instagram, TikTok e Kwai): Gaúcha e Gaúcha Esportes.
O ouvinte, espectador e leitor terá ainda mais informação, serviço e emoção com novos conteúdos ao vivo, mais cortes com trechos relevantes e bastidores, pensados para diferentes momentos de consumo. E as marcas parceiras terão ainda mais oportunidades para se conectar com seus públicos, ampliando as possibilidades de alcance, engajamento e segmentação.
— Prestes a completar 100 anos como líder absoluta de audiência e referência em jornalismo e esporte no Estado e no país, a Gaúcha amplia sua presença no digital reafirmando sua relevância e sua conexão com o público. Mais do que oferecer novos canais, buscamos criar comunidades em que os gaúchos se informem, vivam experiências, possam se reconhecer e se sentir parte. Este é o grande ativo e o legado de uma marca que realmente faz parte da vida de quem a consome — afirma a CEO, Patrícia Fraga.
Lançado em 2017, GZH nasceu a partir de um co-branding entre Gaúcha e Zero Hora, integrando as marcas de jornalismo e esporte em um ecossistema digital unificado.
Com a evolução dos hábitos de consumo do público e a crescente fragmentação da distribuição de conteúdo, agora a empresa dá um novo passo estratégico nesta trajetória, ampliando a autonomia, a força e o protagonismo de suas marcas em espaços próprios e nos seus respectivos territórios.
Referência de informação em tempo real, o perfil de Gaúcha no YouTube terá mais conteúdos ao vivo e espelhamento integral da programação da rádio, com a companhia constante e a credibilidade que o consumidor já conhece.
Com a força do Esporte da Gaúcha no digital, o perfil Gaúcha Esportes contará com novos produtos, reunindo tudo sobre a dupla Gre-Nal, futebol nacional e internacional e grandes eventos esportivos. A tradicional jornada esportiva ganha roupagem audiovisual atualizada, enquanto debates e análises seguirão pautando uma comunidade ainda mais interativa.
Com foco em jornalismo, as páginas de GZH, que nos últimos 90 dias somaram 8 milhões de novos usuários no YouTube, seguem consolidadas como referência em hard news, política, economia, análise e lifestyle.
Novos produtos com foco nas Eleições, coberturas especiais e formatos aprofundados pensados para o digital se unem a parcerias estratégicas, colunas em vídeo e conteúdos jornalísticos exclusivos.
Por sua vez, Zero Hora continua fortalecida no ecossistema de jornalismo e esporte digital da RBS e, em breve, lançará um novo Conversas Cruzadas, principal programa jornalístico da grade de streaming de GZH, e outras novidades relacionadas à marca.
A maior Copa do Mundo de todos os tempos
As novidades voltadas ao Esporte estreiam às vésperas do maior evento mundial de futebol. No início da tarde desta quarta-feira (27), o Sala de Redação, que completa 55 anos em junho, foi apresentado diretamente da orla do Guaíba, junto ao Gasômetro, na Capital. No programa, foram anunciados os 20 enviados para a maior cobertura da história do Grupo RBS na maior Copa do Mundo de todos os tempos – que, pela primeira vez, contará com 48 seleções e 104 jogos.
Liderados por Pedro Ernesto, que chega em seu 13º Mundial, os comunicadores embarcam nos próximos dias para os três países-sede, Estados Unidos, México e Canadá, com a missão de mostrar o que rola dentro e fora do campo, de gaúcho para gaúcho. Mas a força da mobilização da RBS vai muito além: a cobertura multiplataforma envolverá centenas de profissionais de todos os veículos da empresa, levando informação, serviço, análise, entretenimento e torcida ao longo de toda a competição.
— A maior Copa de todos os tempos terá a maior cobertura da história da RBS, falando de gaúcho para gaúcho. A partir de todas as possibilidades de inovação e conexão que vêm com os novos canais digitais, a Gaúcha expande ainda mais sua presença, relevância e capacidade de informar e mobilizar o público em todas as plataformas. Todos os veículos da RBS vão se somar, contando com um time de comunicadores reconhecidos pela audiência e uma superequipe preparada para trazer todos os detalhes e todas as emoções do Mundial. No Rio Grande do Sul, nos EUA, no México e no Canadá, viveremos a Copa junto com os gaúchos e as gaúchas — destaca Tiago Cirqueira, diretor-executivo de Produto Digital do Grupo RBS.
O primeiro jogo do Brasil na competição, em 13 de junho, contará com uma transmissão especial. No clima da Copa, o evento vai celebrar os 10 anos do Gaúcha Sports Bar, primeiro bar temático esportivo de uma rádio no sul do país, uma parceria entre o Grupo RBS e a Tornak Participações e Investimentos.
Enviados do Grupo RBS para a Copa do Mundo 2026:
- André Gonçalves
- Cacau Corazza
- Cesar Cidade Dias
- Diogo Olivier
- Diori Vasconcelos
- Eduardo Gabardo
- Eduardo Rachelle
- Kelly Matos
- Lelê Bortholacci
- Leonardo Oliveira
- Luciano Périco
- Maurício Saraiva
- Pedro Ernesto Denardin
- Rafael Diverio
- Rhadam Miranda
- Rodrigo Adams
- Rodrigo Oliveira
- Tiago Cirqueira
- Vagner Martins (Vaguinha)
- Valéria Possamai
Gaúcha em Passo Fundo
A Gaúcha também amplia sua conexão com a região Norte do Estado com o lançamento da rádio Gaúcha Passo Fundo, no dial 101.9. A novidade soma-se a Gaúcha Serra e Gaúcha Zona Sul e consolida a cobertura hiperlocal em curso desde 2023 com GZH Passo Fundo, reforçando a proximidade da empresa com as comunidades. Em agosto, novos comunicadores e detalhes sobre a programação local serão divulgados.
Para destacar a novidade, o programa Gaúcha+ vai ser transmitido do centro de Passo Fundo, tendo como cenário o busto de Maurício Sirotsky Sobrinho, na praça onde o fundador do Grupo RBS deu seus primeiros passos na comunicação, e contará com a participação de Mauro Vanin, gerente-executivo da região Norte do Grupo RBS, que trará mais detalhes sobre a novidade.
Tudo sobre os novos canais digitais de Gaúcha e GZH
Gaúcha - no YouTube, Instagram, TikTok e Kwai
- Foco em conteúdo ao vivo, com informação em tempo real
- Novos produtos audiovisuais com a tradição e a credibilidade da Gaúcha
- Valorização de trechos de entrevistas e frases emblemáticas
- Espelhamento integral da programação da rádio
Gaúcha Esportes - no YouTube, Instagram, TikTok e Kwai
- Força do Esporte da Gaúcha no digital, com tudo sobre a dupla Gre-Nal, futebol nacional e internacional e grandes eventos esportivos
- Tradicional jornada esportiva com nova roupagem audiovisual e novos quadros
- Novos programas nativos digitais com debates e análises, incluindo os já consolidados Segue o Fio e Deu Liga
- Comunidade ativa para trocar com outros torcedores
- Espelhamento dos programas esportivos de Gaúcha e Atlântida
GZH - no YouTube, Instagram, TikTok e Kwai
- Foco em jornalismo, com a força da marca Zero Hora
- Referência em hard news, política, economia e análise, com notícias em novos formatos
- Novos produtos eleitorais, com coberturas especiais e debates aprofundados pensados para o digital
- Colunas em vídeo
- Conteúdos que unem informação e lifestyle
- Colaborações estratégicas com outros canais, como RivoStudio e Inesperadas