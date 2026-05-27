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Grupo RBS anuncia expansão da Gaúcha e maior cobertura de Copa do Mundo da sua história

Com programação ao vivo das ruas nesta quarta-feira (27), foram divulgados novos canais digitais, lançamento de emissora em Passo Fundo e os 20 enviados especiais ao mundial de futebol

Zero Hora

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