Grupo RBS anuncia expansão da Gaúcha e maior cobertura de Copa do Mundo da sua história

Em um dia de programação especial nesta quarta-feira (27), o Grupo RBS anunciou a expansão de seu ecossistema digital e a maior cobertura de Copa do Mundo da sua história.

Às vésperas do principal evento do futebol mundial e prestes a completar 100 anos, a Gaúcha, emissora licenciada pela FIFA, estará ainda mais próxima do público, com canais de news e esporte no YouTube e nas redes sociais, potencializando o alcance e a relevância da marca que é referência em jornalismo no Rio Grande do Sul.

Ampliando a presença na região Norte com foco em conteúdo hiperlocal, a empresa também anunciou o lançamento da rádio Gaúcha Passo Fundo.

Para anunciar as novidades, os programas Gaúcha Atualidade, Timeline e Sala de Redação foram apresentados de diferentes lugares de Porto Alegre nesta quarta, em uma programação especial com mais de nove horas e dezenas de comunicadores envolvidos. Durante a tarde, conta ainda com a transmissão do Gaúcha+, de Passo Fundo; Conversas Cruzadas, da PUCRS; e Show dos Esportes, do Gaúcha Sports Bar.

Entradas de repórteres de Pelotas, Caxias do Sul, Rio Grande e Santa Maria ganharam destaque na transmissão. Esta conexão direto das ruas, on air e digital, agora ganha novos canais em streaming e perfis nas redes sociais para reforçar a presença e a relevância da Gaúcha ao lado do público, 24 horas por dia, sete dias por semana, ao longo de toda a jornada diária: no trânsito, em casa, no trabalho, na pausa para descansar, na torcida pelo time do coração e pelo Brasil na Copa.

Esse é o mote da campanha publicitária com o conceito "Tá na tua vida, tá na Gaúcha", assinada pela agência HOC e lançada nesta quarta-feira, com filme da produtora O Clube, para marcar este movimento.

A CEO da RBS, Patrícia Fraga, anunciou as novidades no Gaúcha Atualidade, transmitido do Largo Glênio Peres, no centro de Porto Alegre. A Gaúcha expande sua presença multiplataforma por meio de dois canais no YouTube e perfis nas redes sociais (Instagram, TikTok e Kwai): Gaúcha e Gaúcha Esportes.

O ouvinte, espectador e leitor terá ainda mais informação, serviço e emoção com novos conteúdos ao vivo, mais cortes com trechos relevantes e bastidores, pensados para diferentes momentos de consumo. E as marcas parceiras terão ainda mais oportunidades para se conectar com seus públicos, ampliando as possibilidades de alcance, engajamento e segmentação.

— Prestes a completar 100 anos como líder absoluta de audiência e referência em jornalismo e esporte no Estado e no país, a Gaúcha amplia sua presença no digital reafirmando sua relevância e sua conexão com o público. Mais do que oferecer novos canais, buscamos criar comunidades em que os gaúchos se informem, vivam experiências, possam se reconhecer e se sentir parte. Este é o grande ativo e o legado de uma marca que realmente faz parte da vida de quem a consome — afirma a CEO, Patrícia Fraga.

Lançado em 2017, GZH nasceu a partir de um co-branding entre Gaúcha e Zero Hora, integrando as marcas de jornalismo e esporte em um ecossistema digital unificado.

Com a evolução dos hábitos de consumo do público e a crescente fragmentação da distribuição de conteúdo, agora a empresa dá um novo passo estratégico nesta trajetória, ampliando a autonomia, a força e o protagonismo de suas marcas em espaços próprios e nos seus respectivos territórios.

Referência de informação em tempo real, o perfil de Gaúcha no YouTube terá mais conteúdos ao vivo e espelhamento integral da programação da rádio, com a companhia constante e a credibilidade que o consumidor já conhece.

Com a força do Esporte da Gaúcha no digital, o perfil Gaúcha Esportes contará com novos produtos, reunindo tudo sobre a dupla Gre-Nal, futebol nacional e internacional e grandes eventos esportivos. A tradicional jornada esportiva ganha roupagem audiovisual atualizada, enquanto debates e análises seguirão pautando uma comunidade ainda mais interativa.

Com foco em jornalismo, as páginas de GZH, que nos últimos 90 dias somaram 8 milhões de novos usuários no YouTube, seguem consolidadas como referência em hard news, política, economia, análise e lifestyle.

Novos produtos com foco nas Eleições, coberturas especiais e formatos aprofundados pensados para o digital se unem a parcerias estratégicas, colunas em vídeo e conteúdos jornalísticos exclusivos.

Por sua vez, Zero Hora continua fortalecida no ecossistema de jornalismo e esporte digital da RBS e, em breve, lançará um novo Conversas Cruzadas, principal programa jornalístico da grade de streaming de GZH, e outras novidades relacionadas à marca.

A maior Copa do Mundo de todos os tempos

As novidades voltadas ao Esporte estreiam às vésperas do maior evento mundial de futebol. No início da tarde desta quarta-feira (27), o Sala de Redação, que completa 55 anos em junho, foi apresentado diretamente da orla do Guaíba, junto ao Gasômetro, na Capital. No programa, foram anunciados os 20 enviados para a maior cobertura da história do Grupo RBS na maior Copa do Mundo de todos os tempos – que, pela primeira vez, contará com 48 seleções e 104 jogos.

Liderados por Pedro Ernesto, que chega em seu 13º Mundial, os comunicadores embarcam nos próximos dias para os três países-sede, Estados Unidos, México e Canadá, com a missão de mostrar o que rola dentro e fora do campo, de gaúcho para gaúcho. Mas a força da mobilização da RBS vai muito além: a cobertura multiplataforma envolverá centenas de profissionais de todos os veículos da empresa, levando informação, serviço, análise, entretenimento e torcida ao longo de toda a competição.

— A maior Copa de todos os tempos terá a maior cobertura da história da RBS, falando de gaúcho para gaúcho. A partir de todas as possibilidades de inovação e conexão que vêm com os novos canais digitais, a Gaúcha expande ainda mais sua presença, relevância e capacidade de informar e mobilizar o público em todas as plataformas. Todos os veículos da RBS vão se somar, contando com um time de comunicadores reconhecidos pela audiência e uma superequipe preparada para trazer todos os detalhes e todas as emoções do Mundial. No Rio Grande do Sul, nos EUA, no México e no Canadá, viveremos a Copa junto com os gaúchos e as gaúchas — destaca Tiago Cirqueira, diretor-executivo de Produto Digital do Grupo RBS.

O primeiro jogo do Brasil na competição, em 13 de junho, contará com uma transmissão especial. No clima da Copa, o evento vai celebrar os 10 anos do Gaúcha Sports Bar, primeiro bar temático esportivo de uma rádio no sul do país, uma parceria entre o Grupo RBS e a Tornak Participações e Investimentos.

Enviados do Grupo RBS para a Copa do Mundo 2026:

André Gonçalves

Cacau Corazza

Cesar Cidade Dias

Diogo Olivier

Diori Vasconcelos

Eduardo Gabardo

Eduardo Rachelle

Kelly Matos

Lelê Bortholacci

Leonardo Oliveira

Luciano Périco

Maurício Saraiva

Pedro Ernesto Denardin

Rafael Diverio

Rhadam Miranda

Rodrigo Adams

Rodrigo Oliveira

Tiago Cirqueira

Vagner Martins (Vaguinha)

Valéria Possamai

Gaúcha em Passo Fundo

Rádio Gaúcha Passo Fundo vai funcionar no dial 101.9. Alessandra Hoppen / Agência RBS

A Gaúcha também amplia sua conexão com a região Norte do Estado com o lançamento da rádio Gaúcha Passo Fundo, no dial 101.9. A novidade soma-se a Gaúcha Serra e Gaúcha Zona Sul e consolida a cobertura hiperlocal em curso desde 2023 com GZH Passo Fundo, reforçando a proximidade da empresa com as comunidades. Em agosto, novos comunicadores e detalhes sobre a programação local serão divulgados.

Para destacar a novidade, o programa Gaúcha+ vai ser transmitido do centro de Passo Fundo, tendo como cenário o busto de Maurício Sirotsky Sobrinho, na praça onde o fundador do Grupo RBS deu seus primeiros passos na comunicação, e contará com a participação de Mauro Vanin, gerente-executivo da região Norte do Grupo RBS, que trará mais detalhes sobre a novidade.

Tudo sobre os novos canais digitais de Gaúcha e GZH

Gaúcha - no YouTube, Instagram, TikTok e Kwai

Foco em conteúdo ao vivo, com informação em tempo real

Novos produtos audiovisuais com a tradição e a credibilidade da Gaúcha

Valorização de trechos de entrevistas e frases emblemáticas

Espelhamento integral da programação da rádio

Gaúcha Esportes - no YouTube, Instagram, TikTok e Kwai

Força do Esporte da Gaúcha no digital, com tudo sobre a dupla Gre-Nal, futebol nacional e internacional e grandes eventos esportivos

Tradicional jornada esportiva com nova roupagem audiovisual e novos quadros

Novos programas nativos digitais com debates e análises, incluindo os já consolidados Segue o Fio e Deu Liga

Comunidade ativa para trocar com outros torcedores

Espelhamento dos programas esportivos de Gaúcha e Atlântida

GZH - no YouTube, Instagram, TikTok e Kwai