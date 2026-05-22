Fundador de tradicional sorveteria em Santa Maria, Osmar Woltmann morre aos 86 anos

O empresário Osmar Woltmann morreu aos 86 anos. Redes Sociais / Reprodução

Fundador da tradicional sorveteria que levou seu sobrenome e se tornou uma referência afetiva no Calçadão Salvador Isaia, em Santa Maria, o empresário Osmar Woltmann morreu na quinta-feira (21), aos 86 anos. As causas da morte não foram divulgadas.

O comerciante estava aposentado há alguns anos e foi o responsável por introduzir a venda de churros artesanais no município da Região Central no final da década de 1970.

Da receita própria à marca no Calçadão

Filho de imigrantes alemães, Osmar Woltmann mudou-se de Curitiba, no Paraná, para Santa Maria trazendo a ideia de comercializar churros, um produto que até então não era oferecido no município gaúcho. Em 1977, iniciou as atividades no Calçadão, utilizando uma receita própria e fabricação artesanal.

Dois anos mais tarde, expandiu o negócio com a produção dos próprios sorvetes de diversos sabores. A estrutura contava com uma fábrica localizada na Rua Duque de Caxias, no bairro Medianeira.

Caracterizado pelo atendimento próximo, o ponto comercial permaneceu por décadas na área central, passando por mudanças de endereço ao longo do período e operando também em uma nova loja na Rua do Acampamento.

Legado familiar e os desafios do comércio

Além do impacto no comércio local, a sorveteria foi a base para o sustento e formação da família de Woltmann. Pai de sete filhos, Osmar integrou todos no trabalho diário do estabelecimento desde cedo, garantindo o custeio dos estudos e acompanhando diferentes gerações.

Após 45 anos de funcionamento contínuo, a Sorveteria Woltmann encerrou as atividades no Calçadão em março de 2022. Entre os fatores que motivaram o fechamento, segundo relatos da família na época, estiveram o custo elevado dos aluguéis na região central, os reflexos econômicos da pandemia e a diminuição do fluxo de pedestres decorrente das obras de reforma da principal via comercial da cidade.

Despedida

As cerimônias de despedida do empresário ocorreram na quinta-feira (21), na Capela B do Crematório Santa Rita, em Santa Maria, seguidas da cremação no próprio local.