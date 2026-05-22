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Fundador de tradicional sorveteria em Santa Maria, Osmar Woltmann morre aos 86 anos

Criador da marca Woltmann, ele iniciou atividades no Calçadão em 1977 e criou sete filhos com o negócio familiar

Juliano Lannes*

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