Funcionário é flagrado levando freezer de hotel, é demitido e Justiça mantém justa causa

Os nomes do ex-funcionário e do local não foram informados pela Justiça. Divulgação TRT-RS

Um oficial de manutenção foi flagrado por câmeras de segurança ao retirar um freezer do hotel onde trabalhava e colocar o equipamento no próprio carro, sem autorização da empresa. A Justiça do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) considerou a conduta grave e manteve a demissão por justa causa aplicada ao funcionário.

A decisão confirma o entendimento da 2ª Vara do Trabalho de Gramado, que já havia reconhecido a legalidade da punição aplicada pela empresa. Os nomes do ex-funcionário e do local não foram informados pela Justiça.

No processo, o trabalhador sustentou que o eletrodoméstico estava guardado em um depósito de sucata e que seria descartado. Ele também alegou que a penalidade foi excessiva e aplicada fora do momento adequado.

No entanto, as versões apresentadas não convenceram a Justiça. Imagens de câmeras de segurança teriam registrado o funcionário colocando o freezer dentro do veículo.

Ao analisar o caso na 2ª Vara do Trabalho de Gramado, a juíza Maria Cristina Santos Perez ressaltou que a conduta rompe a confiança necessária para a continuidade do vínculo de trabalho. Para ela, a admissão de que o bem foi retirado sem permissão caracteriza mau procedimento suficiente para justificar a rescisão do contrato por justa causa.

O trabalhador então recorreu ao TRT-RS. O relator do processo, desembargador Marçal Henri dos Santos Figueiredo, rejeitou os argumentos apresentados pela defesa. Segundo ele, a gravidade do ato e a necessidade de apuração, inclusive com base nas imagens, afastam a tese de demora na aplicação da penalidade ou da obrigação de punições graduais.