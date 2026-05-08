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Colocou no próprio carro
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Funcionário é flagrado levando freezer de hotel, é demitido e Justiça mantém justa causa

Imagens de câmeras de segurança registraram o homem colocando o aparelho dentro do veículo. Ele sustentou que o eletrodoméstico estaria guardado em um depósito de sucata e que seria descartado

Zero Hora

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