FAB investiga aviões que ficaram a 22 metros de distância durante decolagem em Congonhas

Episódio aconteceu no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ariadne Barroso / Adobe Stock

A Força Aérea Brasileira (FAB) vai investigar as circunstâncias que levaram dois aviões com passageiros a ficarem a apenas 22 metros um do outro, na manhã desta quinta-feira (30), no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Sem conseguir contato com o avião que decolava, a torre de controle determinou que a aeronave que descia no aeroporto arremetesse para evitar um possível acidente. Para o especialista em aviação Lito Sousa, as orientações da torre foram fundamentais para evitar um incidente.

A ocorrência aeronáutica envolveu um Embraer 195-E2 da Azul Linhas Aéreas e um Boeing 737-800 da Gol Linhas Aéreas. O Boeing da Gol fazia o voo G31629 procedente de Salvador (BA) e se aproximava para o pouso. Já a aeronave da Azul estava em manobra de decolagem com destino a Belo Horizonte (MG).

A FAB vai analisar imagens e relatórios para determinar se houve perda de separação — quando duas aeronaves ficam a uma distância abaixo da mínima determinada pelo Departamento de Controle do Tráfego Aéreo (Decea).

Segundo a FAB, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para realizar a ação inicial da ocorrência, envolvendo as duas aeronaves em Congonhas. De acordo com o órgão, essa etapa inclui a coleta e validação de dados, preservação de evidências e levantamento de informações necessárias para a investigação.

Conforme o Decea, na maioria dos casos, a separação vertical mínima entre aeronaves em voo é de 1.000 pés (300 metros), mas pode haver variação conforme as dimensões das aeronaves.

Dados do Flightradar24, serviço global de rastreamento de voos em tempo real, registrou a proximidade entre as duas aeronaves. Passageiros também registraram em vídeo a aproximação entre os aviões.

Comunicação tensa

Imagens do canal Golf Oscar Romeo, no YouTube, mostram que a comunicação entre o controlador de voo e os pilotos foi tensa. Os registros indicam que a aeronave da Azul demorou para iniciar a corrida da decolagem, no momento em que a outra aeronave se aproximava do aeroporto para pousar. Seguindo o protocolo, o controlar determinou que a aeronave da Azul abortasse a decolagem, mas não houve resposta da tripulação e a aeronave continuou o processo de subida.

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Após nova determinação sem resposta, o controlador pediu que o avião da Gol procedesse à arremetida, ou seja, ganhasse altura para realizar nova tentativa de pouso com segurança. Como o avião da Azul manteve a decolagem, a torre pediu à tripulação que fizesse uma curva à direita para manter-se a 1.500 pés (450 metros).

Especialista analisa

Para o especialista em aviação Lito Sousa, a ação do controlador do voo evitou que o caso evoluísse para um incidente mais grave.

— Não houve perda de consciência situacional do controlador de voo em nenhum momento — afirmou em postagem na sua página no Instagram.

Segundo o especialista, a segurança do voo é feita através de camadas que são redundantes, ou seja, se uma falha, a outra supre. A primeira camada de segurança falhou, que foi a falha na comunicação com a tripulação da Azul, mas outras três camadas, envolvendo a comunicação entre a torre, a tripulação da Gol e o provável acionamento dos dispositivos de anticolisão das duas aeronaves funcionaram de forma adequada.

Lito Sousa diz que, de fato, as duas aeronaves ficaram com uma separação bem menor que a prevista durante pouso e decolagem.

— No fim, nada aconteceu, as múltiplas camadas de proteção funcionaram como deveriam e, como é de praxe na aviação, o episódio deve ser investigado para entender todos os fatores contribuintes e seguir aprimorando ainda mais os processos — afirmou.

O que dizem as companhias

A Azul informou que o voo AD6408 (Congonhas-Confins) desta quinta-feira seguiu os procedimentos operacionais previstos para a decolagem do aeroporto paulistano. A companhia reforçou que a segurança é seu valor primordial e que as suas operações são conduzidas de acordo com protocolos e regulamentações vigentes.

"A Azul está à disposição para colaborar com o Cenipa - Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que está apurando o ocorrido", disse a empresa.