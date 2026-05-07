Fã de a la minuta? Faça o teste e veja o quanto você sabe sobre o clássico dos restaurantes gaúchos

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Prato se popularizou com nome afrancesado no RS; em outras regiões, costuma ser chamado de "PF" ou prato feito

Isadora Garcia

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