Explosão atinge ao menos 46 imóveis, deixa um morto e três feridos em São Paulo

Uma explosão atingiu ao menos 46 imóveis em Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (11). Segundo g1, dez deles ficaram totalmente destruídos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta das 16h10min, na Rua Doutor Benedito de Moraes Leme.

Um homem de 45 anos foi encontrado morto e outras três pessoas foram socorridas, conforme o g1. Segundo os bombeiros, não há mais risco de explosão no local.

De acordo com os bombeiros, a explosão estaria relacionada a uma obra da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que atingiu uma tubulação de gás.

Ao g1, a Sabesp e a Comgás informaram, em nota conjunta, que atuavam “em conjunto” na obra realizada antes da explosão. As empresas afirmaram ainda que as causas do incidente estão sendo apuradas e que colaboram com as investigações conduzidas pelas autoridades competentes.

"O acidente ocorreu durante uma obra de remanejamento de tubulação de água, quando houve o atingimento de uma rede de gás, o que levou à imediata paralisação dos trabalhos. As empresas adotaram imediatamente todos os protocolos de segurança", diz a nota (leia a íntegra abaixo).

Também em nota, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) afirmou que "se solidariza com as vítimas, seus familiares e os moradores atingidos pela explosão ocorrida na tarde desta segunda-feira, no Jaguaré, na zona oeste da capital".

A Agência também relatou que "solicitará às concessionárias todos os documentos e registros operacionais relacionados à prestação dos serviços no local, bem como as informações específicas sobre a manutenção realizada no endereço nesta segunda-feira."

"Caso sejam constatadas falhas, descumprimento de normas ou responsabilidade de empresa fiscalizada, serão adotadas as medidas regulatórias e sancionatórias cabíveis. A apuração será conduzida com rigor técnico, independência e transparência", diz a nota.

O Corpo de Bombeiros enviou 12 viaturas ao local. Devido ao forte cheiro de gás e ao risco de novos vazamentos, equipes orientaram moradores a se afastarem da área.

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foram acionadas e encontram-se prestando apoio e avaliação da área atingida.

Moradores relataram que pessoas teriam sido lançadas pela força da explosão e mais vítimas estariam presas sob escombros.

— Foram três vítimas socorridas, sendo um funcionário da Sabesp. Estão buscando uma pessoa vítima desaparecida que morava em uma residência que foi colapsada — disse a capitã Karoline Magalhães, porta-voz do Corpo de Bombeiros, em entrevista ao O Globo.

O que dizem Sabesp e Comgás

A Comgás e a Sabesp lamentam profundamente a morte de um morador e se solidarizam com seus familiares e demais vítimas da explosão ocorrida nesta tarde no bairro do Jaguaré. As empresas estão prestando assistência às vítimas, moradores e demais pessoas impactadas na área afetada.

Os cidadãos afetados estão recebendo assistência médica e psicológica e sendo levados para hotéis. As empresas vão disponibilizar um valor emergencial, no valor de R$ 2 mil, para ajuda de custo enquanto fazem o levantamento de todos os prejuízos. Equipes de médicos veterinários também atuam local.

O acidente ocorreu durante uma obra de remanejamento de tubulação de água, quando houve o atingimento de uma rede de gás, o que levou à imediata paralisação dos trabalhos. As empresas adotaram imediatamente todos os protocolos de segurança.