Ex-mecânico da Varig Lito Sousa analisa os maiores pousos de emergência da história no RivoTalks





O criador de conteúdo e especialista em segurança aérea Lito Sousa é o convidado do episódio desta semana do RivoTalks, em parceria com a GZH. O programa é apresentado por Gabriel Sant'Ana Wainer e Cecilia Flesch.

Ex-mecânico da Varig e da United Airlines, Lito acumula mais de 1 milhão de inscritos no YouTube com vídeos que analisam acidentes aéreos e se tornou uma referência no Brasil para quem quer entender mais sobre aviação.

No episódio, ele enfrenta o desafio de escolher entre os pousos de emergência mais conhecidos da história, do Rio Hudson ao Aloha Airlines 243, passando pelo United 232. Ao comparar os casos, Lito explica por que o pouso no Rio Hudson se destaca: um avião em baixa altitude, no meio de uma cidade, que pousou na água sem ferir nenhuma pessoa. Já no caso do Aloha 243, quando o teto da aeronave se abriu durante o voo, o que o impressionou foi a engenharia, já que os sistemas elétricos da aeronave não passavam todos pelo mesmo lugar, o que impediu a perda total do controle mesmo com metade do avião destruído.

Questionado sobre onde estaria o maior risco da aviação, no céu ou em terra, Lito apontou que o perigo mora no solo. Ele explicou que acidentes geralmente não ocorrem por uma única causa, mas são frutos de decisões e falhas em diversas esferas organizacionais.

Ainda na conversa, Lito refletiu sobre como o sistema aeronáutico aprendeu com suas dores ao longo das décadas. Ao responder o que a aviação lhe ensinou sobre a vida, ele destacou o reconhecimento das fraquezas e limitações humanas.

— O ser humano erra por natureza. Quanto mais você se conhece e as limitações que você tem, mais seguro você está — disse.

Assista ao episódio completo: