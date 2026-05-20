Estrela: relembre os brinquedos mais icônicos da fabricante que marcou gerações

Empresa é fabricante do clássico "Jogo da Vida." Estrela / Reprodução

A fabricante de brinquedos Estrela entrou, nesta quarta-feira (20), com um pedido de recuperação judicial. Segundo a empresa, o aumento dos custos, a dificuldade de acesso a crédito, mudanças no consumo e a concorrência de opções digitais afetaram a situação financeira nos últimos anos.

Fundada em 1937, a Estrela começou produzindo bonecas de pano e carrinhos de madeira. Ao longo do século 20, porém, tornou-se uma potência do setor de brinquedos, marcando a infância de gerações de crianças brasileiras.

Entre seus principais produtos estão os jogos de tabuleiro Banco Imobiliário e Detetive. Relembre, abaixo, alguns dos produtos mais marcantes.

Os brinquedos da Estrela

Aquaplay

O Aquaplay foi um dos brinquedos mais icônicos da marca Estrela. Divulgação / Estrela

No Aquaplay, o jogador usa botões para movimentar argolas dentro de um aquário, com o objetivo de encaixá-los em pinos.

Banco Imobiliário

O Banco Imobiliário unia família inteiras para jogar. Divulgação / Estrela

O jogo desafia os participantes a comprar terrenos e construir propriedades. O objetivo é administrar seu dinheiro e levar os adversários à falência.

Cai Não Cai

O Cai Não Cai foi um dos maiores sucessos da marca. Divulgação / Estrela

No Cai Não Cai, os participantes devem retirar as varetas de uma caixa sem derrubá-la.

Cara a Cara

Outro clássico da Estrela era o "Cara a Cara", jogado normalmente em duplas. Divulgação / Estrela

O jogador precisa descobrir qual personagem seu adversário escolheu. Ele pode fazer perguntas sobre suas características e aparência.

Detetive

Em Detetive, os jogadores deviam revelar a identidade do assassino. Divulgação / Estrela

Quem nunca brincou de Sherlock Holmes? Em Detetive, os jogadores investigam um crime e devem reunir pistas sobre suspeitos, locais e armas usadas no caso. O objetivo é revelar a identidade do assassino.

Jogo da Vida

As partidas no "Jogo da Vida" podiam durar horas. Divulgação / Estrela

Inesquecível pelas suas horas de duração, no Jogo da Vida os jogadores simulam a trajetória da vida adulta. Eles devem escolher sua carreira e relacionamentos ao longo da partida.

Pula Pirata

O "Pula Pirata" foi um dos maiores sucessos da marca Estrela. Divulgação / Estrela

No clássico Pula Pirata, os jogadores inserem espadas em um barril. Ao longo da partida e de forma inesperada, o pirata escondido "salta" para fora.

Puxa Puxa Batatinha

No Puxa Puxa Batatinha, o objetivo era não derrubar a estrutura. Divulgação / Estrela