Estrela: relembre os brinquedos mais icônicos da fabricante que marcou gerações

A fabricante de brinquedos Estrela entrou, nesta quarta-feira (20), com um pedido de recuperação judicial. Segundo a empresa, o aumento dos custos, a dificuldade de acesso a crédito, mudanças no consumo e a concorrência de opções digitais afetaram a situação financeira nos últimos anos.
Fundada em 1937, a Estrela começou produzindo bonecas de pano e carrinhos de madeira. Ao longo do século 20, porém, tornou-se uma potência do setor de brinquedos, marcando a infância de gerações de crianças brasileiras.
Entre seus principais produtos estão os jogos de tabuleiro Banco Imobiliário e Detetive. Relembre, abaixo, alguns dos produtos mais marcantes.
Os brinquedos da Estrela
Aquaplay
No Aquaplay, o jogador usa botões para movimentar argolas dentro de um aquário, com o objetivo de encaixá-los em pinos.
Banco Imobiliário
O jogo desafia os participantes a comprar terrenos e construir propriedades. O objetivo é administrar seu dinheiro e levar os adversários à falência.
Cai Não Cai
No Cai Não Cai, os participantes devem retirar as varetas de uma caixa sem derrubá-la.
Cara a Cara
O jogador precisa descobrir qual personagem seu adversário escolheu. Ele pode fazer perguntas sobre suas características e aparência.
Detetive
Quem nunca brincou de Sherlock Holmes? Em Detetive, os jogadores investigam um crime e devem reunir pistas sobre suspeitos, locais e armas usadas no caso. O objetivo é revelar a identidade do assassino.
Jogo da Vida
Inesquecível pelas suas horas de duração, no Jogo da Vida os jogadores simulam a trajetória da vida adulta. Eles devem escolher sua carreira e relacionamentos ao longo da partida.
Pula Pirata
No clássico Pula Pirata, os jogadores inserem espadas em um barril. Ao longo da partida e de forma inesperada, o pirata escondido "salta" para fora.
Puxa Puxa Batatinha
Os participantes puxam batatas ou peças conectadas tentando não derrubar o restante da estrutura.