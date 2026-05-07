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Espuma no Rio dos Sinos pode ter sido causada por detergente, diz prefeitura; veja vídeo

Conforme a distribuidora de água de Novo Hamburgo, substância não afeta a qualidade da água

Eduardo Paganella

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Júlia Ozorio

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