Espuma no Rio dos Sinos pode ter sido causada por detergente, diz prefeitura; veja vídeo

A presença de grande quantidade de espuma num córrego do bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana, preocupa moradores e mobiliza equipes da prefeitura. O fenômeno nas águas do Rio dos Sinos foi registrado próximo a uma casa de bombas da cidade na terça-feira (5), mas se intensificou na quarta-feira (6).

Segundo a prefeitura de Novo Hamburgo, a formação da espuma pode estar ligada à alta concentração de matéria orgânica e substâncias detergentes na água. A turbulência causada pelo sistema de bombeamento da estrutura teria potencializado o efeito.

O resultado da análise técnica do material aponta que a substância pode ter vindo de São Leopoldo.

Em nota (leia abaixo), a prefeitura de Novo Hamburgo informou que a espuma pode ter sido causada por substâncias surfactantes (como sabões e detergentes).

— Nós estamos ainda em fase de investigação. Pode ser que venha de uma empresa — afirma o diretor de Proteção Ambiental de Novo Hamburgo, Jalnei de Souza.

Ainda conforme a Secretaria de Meio Ambiente de Novo Hamburgo, o fenômeno costuma ocorrer em horários específicos, como início da manhã, meio-dia ou fim da tarde. O caso foi reportado à prefeitura de São Leopoldo.

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Em nota, a prefeitura de São Leopoldo afirma que tomou conhecimento do fato e realizou uma vistoria no Arroio Gauchinho, localizado no trecho entre a Avenida Mauá e a casa de bombas. Conforme o Executivo, não foram identificadas anormalidades ao longo do percurso, "apenas uma situação pontual nas proximidades da estação de bombeamento".

Espuma não afeta qualidade da água, diz distribuidora

A Comusa, empresa de Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, afirmou que a situação, identificada no entorno da Casa de Bombas do bairro Santo Afonso, não causa "qualquer interferência no tratamento de água" da cidade.

Portanto, o episódio não impacta a qualidade da água tratada distribuída à população, que "segue própria para consumo e totalmente segura", segundo a nota divulgada pela Comusa.

— Não há qualquer comprometimento da qualidade da água tratada e distribuída à população. Todo o sistema segue operando normalmente — garante o coordenador de Produção da Comusa, Geraldo Thiesen.

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Ainda segundo a empresa, "não há incidência de espuma na Estação de Tratamento de Água (ETA)", uma vez que a captação de água ocorre antes do ponto onde a espuma foi observada.

Veja a manifestação da prefeitura de Novo Hamburgo

"Moradores das imediações da Casa de Bombas, no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, relataram nesta quarta-feira (6) a presença de espuma em trechos do curso hídrico próximo à estrutura. A situação chamou a atenção da comunidade e levou equipes técnicas da Prefeitura a realizarem uma avaliação no local.

De acordo com o geólogo da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura (SMOPI), Glauber Giuliani, a formação de espuma está associada à elevada concentração de matéria orgânica e substâncias surfactantes presentes na água bombeada, potencializada pela intensa turbulência causada pelo funcionamento do sistema de bombeamento.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Anderson Bertotti, informou que o Município mobilizou técnicos para verificar a ocorrência. Conforme análise preliminar do biólogo Carlos Normann, o material observado não teria origem em Novo Hamburgo, mas estaria vindo do município de São Leopoldo.

Segundo Bertotti, a hipótese levantada pela equipe técnica é compatível com a presença de detergentes e outras substâncias misturadas à matéria orgânica, o que pode ocasionar a formação de espuma em cursos d’água. O secretário também explicou que esse tipo de fenômeno pode ocorrer naturalmente em determinados horários do dia, especialmente em períodos de maior uso doméstico de água.

“Esse tipo de situação costuma ocorrer em horários mais específicos, como início da manhã, meio-dia ou fim da tarde, quando há maior utilização de água em residências. O que chamou atenção foi justamente o horário em que ocorreu, por volta das 15 horas”, destacou.

Ainda conforme o secretário, a equipe técnica da Prefeitura entrou em contato com a equipe ambiental de São Leopoldo para reportar a situação e compartilhar as informações levantadas durante a averiguação."

Leia o que diz a prefeitura de São Leopoldo

"A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Leopoldo informa que tomou ciência, na tarde de ontem (6), da ocorrência de acúmulo de espuma próximo à Casa de Bombas situada em Novo Hamburgo.

Uma vistoria foi realizada no Arroio Gauchinho, no trecho entre a Avenida Mauá e a Casa de Bombas em questão, não sendo identificadas anormalidades ao longo do percurso, apenas uma situação pontual nas proximidades da estação de bombeamento.

A formação da espuma pode estar relacionada à presença de substâncias surfactantes (como sabões e detergentes), que com a agitação e a pressão da água no bombeamento podem intensificar o processo de espumação. Embora a situação não ocorra com frequência, ela pode ser observada em períodos de maior presença de substâncias tensoativas na água, que são encontrados também em efluentes domésticos.