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Duas mães amorosas e uma bebê muito desejada: a história da família morta em acidente na BR-116

Neila Patrícia Gomes de Medina e Débora Juliana Marques também são descritas como solidárias e cheias de sonhos, inclusive dar um irmão à pequena Cecília; as três perderam a vida após o carro da família colidir contra um caminhão

Pâmela Rubin Matge

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