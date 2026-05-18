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Dois anos após a enchente, grandes obras de proteção contra cheias na Região Metropolitana seguem no papel

Moradores de Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão convivem com o medo enquanto projetos de diques e casas de bombas têm prazos que chegam a 2031

Gabriela Plentz

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Isadora Garcia

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